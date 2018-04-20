Тысяча и один литр краски: Sonya Kay презентовала яркий клип

Трендсеттер современной украинской музыки - Sonya Kay, представила клип на песню "Слухай моє серце" (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

В новой работе певица выступила полотном для художника-импрессиониста. Режиссером клипа стал Виктор Скуратовский. Об этом "Обозревателю" сообщили в пресс-службе артистки.

В клипе "Слухай моє серце" певице Sonya Kay удалось совместить работу и хобби - мало кто знает, но Соня сама пишет картины. В создании яркого клипа в стиле импрессионизм принимал участие известный художник Владимир Любый.

УМИГ МЬЮЗИК

"Наше сердце, как холст жизни. Каждое событие в судьбе человека не проходит бесследно и оставляет свой след – мазок. Нам хотелось, чтобы каждый кадр новой видеоработы вызывал эмоции. Положительные или отрицательные, но главное, чтобы он зацепил. Если после просмотра вы остались неравнодушными, значит вы услышали мое сердце" - делится Sonya Kay.

УМИГ МЬЮЗИК

В клипе было использовано около тысячи литров краски.

УМИГ МЬЮЗИК

"Момент искусства поливания краской, которое происходит под ритмы музыки на движущееся тело, это импровизация. Я бы назвал этот процесс неким таинством, результат которого невозможно повторить", - рассказал художник Владимир Любый.

УМИГ МЬЮЗИК

Это не первая совместная работа Sonya Kay и Виктора Скуратовского. Режиссер снял для певицы клип на песню "Зоряний саундтрек". Видеоработа принесла певице популярность. Набрав около 2 миллионов просмотров на YouTube, она вызвала большой интерес у зрителей.

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"Это моя третья работа с Соней. Сейчас могу с уверенностью сказать, что за время нашего знакомства она выросла, как настоящий артист, который с тонкостью и точностью может передать все, о чем поет и говорит. Она перенесла сложности и испытания, которые мы перед ней ставили и при этом передала все важные детали", - поделился Виктор Скуратовский.

УМИГ МЬЮЗИК

Постановщиком клипа стала известная гимнастка, балетмейстер, режиссёр и преподаватель – Ольга Семешкина, которая также работает над дебютным концертом Sonya Kay.

Концерт-презентация сольной программы состоится 27 апреля в Caribbean club. Певица откроет зрителям "не бытовую реальность". Каждая песня включит в себя отдельную жизненную историю, а сам концерт, который состоит из двух частей, расскажет о Sonya Kay то, что до этого времени оставалось загадкой.

Отметим, что из-за нового клипа Sonya Kay обвинили в пропаганде сексуального насилия. Видео было заблокировано видеохостингом YouTube.

"Премьера сорвана по техническим причинам. Моя долгожданная видеоработа "Слухай моє серце" была заблокирована. Я шокирована таким решением администрации YouTube. Мы хотели создать красочный клип. Нам это удалось. Да, у нас есть скрытые символы, но они ничего общего с пропагандой насилия не имеют", - комментирует Sonya Kay.

Клип "Слухай моє серце" повторно залит на канал. Менеджмент певицы продолжает вести диалог с представителями Google и намерен оспаривать решение видеохостинга.

Ранее "Обозреватель" писал, как Sonya Kay добилась успеха.