Солистка культовой группы 90-х впала в кому

55-летняя солистка и сопродюсер группы легендарной группы 90- х "Фристайл" Нина Кирсо впала в кому.

Так, известная артистка перенесла сложную операцию в субботу, 2 июня, после которой так и не пришла в сознание. Накануне вечером у артистки случился инсульт. Информацию о болезни артистки подтвердил администратор "Фристайла" Игорь Лахин на странице в Facebook.

Кирсо в бессознательном состоянии обнаружили в частном доме в Полтаве знакомые, обеспокоенные тем, что она долго не отвечает на звонки. В это время рядом с ней никого не было - муж (он же руководитель, композитор и продюсер группы) Анатолий Розанов вместе с 20-летним сыном Максимом находились на гастролях, пишут "Факты".

Нина Кирсо KP.UA

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Сейчас Нина находится в одной из полтавских клиник и за ее жизнь борются врачи.

"Тяжело…Мы сильные и выстоим обязательно", - написал Лахин.

Также многие ее коллеги и поклонники выразили свои соболезнования и переживания, оставив на странице артистки в социальной сети множество пожеланий скорейшего выздоровления.

Отметим, сама Нина Кирсо, вероятно, не заходила на свою страницу в социальной сети с 1 июня, о чем может свидетельствовать дата ее последнего поста.

Напомним, Нина Кирсо более 20 лет является солисткой популярной в начале 90-х группы "Фристайл", которая известна такими культовыми шлягерами, как "Больно мне, больно", "Ах, какая женщина!", "Белая метелица" и другими.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 1 июня, умер молодой украинский хореограф и режиссер Николай Бойченко, который работал в таких проектах, как "Танцюють Всі", "Україна має талант" и X-Factor.