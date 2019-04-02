Солиста The Rolling Stones Мика Джаггера прооперируют: подробности

После известий о недуге британского музыканта Мика Джаггера и отмене ряда концертов его знаменитой группы The Rolling Stones стало известно об операции на сердце, на которую вынужден был согласиться 75-летний рокер.

Как пишет журнал Rolling Stone, операцию по замене искусственного сердечного клапана запланировали на 1 апреля в Нью-Йорке.

Фото: rollingstone.com

С первыми новостями об отмене части тура No Filter представитель группы заявил, что Джаггеру необходимо лечение: "Доктора Мика Джаггера посоветовали не ехать в тур, так как ему нужно лечение. От него ожидают полного выздоровления, чтобы он мог вернуться на сцену как можно скорее".

На данном этапе врачи предполагают, что вернуться к концертам Джаггер сможет уже летом этого года.

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На сегодняшний день The Rolling Stones отменили концерты в нескольких городах США и Канады. С 20 апреля по 29 июля группа должна была дать 17 концертов в Майами, Чикаго, Денвере, Вашингтоне, Сиэтле, Филадельфии и других городах.

Как писал ранее OBOZREVATEL, гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд заверил журналистов, что сумел полностью побороть рак легких. Об этом медики известили музыканта еще в прошлом году, однако после операции Вуд еще несколько месяцев находился под присмотром врачей.

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