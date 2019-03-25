София Ротару впервые засветилась на публике после слухов о страшной болезни

71-летняя певица, народная артистка София Ротару впервые после новостей о серьезном заболевании появилась на людях. Ранее СМИ сообщали, что звезда болеет туберкулезом и вынуждена проходить курс химиотерапии.

Легендарная исполнительница появилась в компании своих внуков, Алексея и Сони Евдокименко. Снимки опубликованы в Stories Instagram-аккаунта Ротару.

Фото были сделаны во время празднования дня рождения Анатолия. Недавно парню исполнилось 25 лет.

София Ротару Сайт "Все звезды"

Отметим, диагноз "туберкулез", о котором сообщали в сети, Ротару якобы поставили не впервые. Много лет назад, когда певице было 27, она уже переносила серьезную болезнь. Тогда ей удалось вылечить заболевание.

София Ротару с внуками Анатолием и Соней Евдокименко Instagram @sofiarotaru.officia (скриншот из "сторис")

София Ротару с внуком Анатолием Евдокименко Instagram @sofiarotaru.officia (скриншот из "сторис")

Напомним, что летом 2018 года София Ротару попала в больницу – ей стало плохо прямо во время концерта в Уфе (РФ). Сообщалось, что артистка упала в обморок, потому что у нее произошёл резкий скачок давления. Очнувшись, она потеряла память, не понимала, где находится, не узнавала людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, со временем выяснилось, что медики диагностировали у певицы множественные очаги старых инсультов. Оказалось, что Ротару неправильно принимала некоторые свои лекарства, а препараты от тромбов и вовсе не пила.

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