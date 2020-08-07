7 августа свой день рождения празднует знаменитая украинская певица, народная артистка СССР, Герой Украины София Ротару.

Легенде отечественной эстрады исполнилось 73 года. За период своей творческой деятельности София Михайловна успела стать примером для подражания: в репертуаре у певицы более 500 песен на разных языках, участие во многих фильмах и десятки престижных музыкальных и государственных наград.

Помимо творчества, восхищение вызывает и внешность Ротару: несмотря на годы, она по-прежнему продолжает радовать своей красотой, женственностью и элегантностью тысячи поклонников разных поколений по всему миру. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как менялась внешность культовой украинской артистки.

Молодая София Ротару Телеграф

Исполнительница родилась в селе Маршинцы Черновицкой области, и уже с детства обожала петь и радовать близких выступлениями в семейном кругу. Она часто участвовала во всеукраинских и международных певческих конкурсах еще с самого начала творческого пути, и уже тогда ей пророчили великое музыкальное будущее.

Ротару в молодости 24СМИ

София Ротару в начале карьеры stuki-druki.com

Всенародная любовь и слава к Софии пришли после исполнения песен известного композитора Владимира Ивасюка. "Червона рута" и "Водограй" в ее исполнении стали настоящими хитами, которые до сих пор не утратили своей популярности.

Как выглядела София Ротару Комсомольская правда

София Ротару в мюзикле "Старые песни о главном" Кадр видео

Кроме богатого творческого пути, у Софии Михайловны большая и дружная семья. Певица росла в многодетной семье – у нее два брата и три сестры. Сама Ротару – счастливая мать известного музыкального продюсера Руслана Евдокименко, а также у нее есть двое взрослых внуков: Антон и София.

София Ротару с мужем Комсомольская правда

София Ротару uznayvse.ru

Софии Ротару – 73: как менялась внешность украинской легенды uznayvse.ru

Ротару с сестрами ELLE

София Ротару на выступлении Газета.Ру

София Ротару и Виктор Ющенко KP.UA

София Ротару Pinterest

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские СМИ "раскрыли" секрет молодости знаменитой украинской певицы Софию Ротару, сообщив, что 73-летняя артистка использует для выхода на сцену "силиконовую маску".