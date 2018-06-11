София Ротару поделилась ярким семейным фото

Певица София Ротару поделилась с поклонниками на странице в Instagram ярким семейным фото. 70-летняя певица вместе с сыном Русланом и 17-летней внучкой Соней проводит время в Лондоне.
В столице Великобритании проживает внук Ротару, Анатолий. София Михайловна выбрала для прогулки платье в полоску.
София Ротару с сыном и внучкой
Фото: instagram.com/sofiarotaru.official
"Замечательный день с любимыми", - подписала кадр артистка.
Ранее OBOZREVATEL сообщил, что молодая модель Соня Евдокименко успешно делает карьеру, участвуя в Неделях моды. Кроме того, Евдокименко сотрудничает с украинским брендом ее крестной Лилии Пустовит - Poustovit.