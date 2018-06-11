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София Ротару поделилась ярким семейным фото

1.4тЧитать новость на украинском

Певица София Ротару поделилась с поклонниками на странице в Instagram ярким семейным фото. 70-летняя певица вместе с сыном Русланом и 17-летней внучкой Соней проводит время в Лондоне.

В столице Великобритании проживает внук Ротару, Анатолий. София Михайловна выбрала для прогулки платье в полоску.

София Ротару с сыном и внучкой

Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

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Племянница Ротару спела в эфире

"Замечательный день с любимыми", - подписала кадр артистка.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что молодая модель Соня Евдокименко успешно делает карьеру, участвуя в Неделях моды. Кроме того, Евдокименко сотрудничает с украинским брендом ее крестной Лилии Пустовит - Poustovit.

Персона
София Ротару
Место
Украина
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