"Собрались за столом у Аллы": Киркоров рассказал, как придумал свой главный хит

Российский певец Филипп Киркоров рассказал журналистам, что его хит-миллионник "Цвет настроения синий" появился в минуты не лучшего настроения.

К тому же, как отметил артист, во время большого интервью актерам и телеведущим Вадиму и Игорю Верникам, "все как-то само собой получилось".

"Я никогда не делал ставку на эту работу, не думал, что это хит. Мне понравилась песня и я решил ее записать. Просто было не очень хорошее настроение, плохая погода, затяжная зима, весна все не наступала. И так хотелось какой-то радости. Поэтому все как-то само собой получилось", - рассказал Киркоров.

"Эта песня была записана в ночь на первое воскресенье весны. У Аллы был ее традиционный праздник "Разрешаю весну", мы все собрались за столом и показывали что-то новое. Я представил эту песню, и все ахнули", - вспомнил он.

Напомним, в апреле 2018 года на YouTube-канале певца состоялась и премьера клипа к песне "Цвет настроения синий". На данный момент ролик собрал на видеохостинге более 39 миллионов просмотров.

Осторожно! В конце ролика присутствует ненормативная лексика(если это кажется вам неприемлемым, предлагаем взглянуть на милого щенка хаски, который ворует тапки отдыхающих на одесском пляже).

Популярности видео поспособствовал и тот нюанс, что съемках приняли участия знаменитости, среди них телеведущая Ольга Бузова, певцы Григорий Лепс и Николай Басков, рэпер Слава КПСС, актер и телеведущий Иван Ургант и другие.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Филипп Киркоров оправдал нападки Аллы Пугачевой на Ольгу Бузову.