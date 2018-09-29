"Собчак стала лучше выглядеть": Лобода удивила странным фото с лошадью

Украинская певица Светлана Лобода сфотографировалась крупным планом вместе с лошадью и спровоцировала большое количество шуток в свой адрес.

Фотографию артистка обнародовала на своей странице в Instagram.

"Боролись с ней долго... вот подружились", - подписала кадр певица.

Многие пользователи решили подшутить в комментариях.

"Чем-то похожи", "Как похожи", "Похожи", "Взгляд у обеих!!! Ведь похожи!!!", "Две лошади", "Лошадь с лошадью", "Две лошади друг с другом", - пишут подписчики.

Кроме того, нашлось и немало тех, кто пошутил, что на фото Лобода позирует с российской телеведущей Ксенией Собчак.

"А чё так мало фоток с Собчачкой?", "Лобода и Собчак", "Клип с Собчак?", "Светлана, зачем с Собчак фоткаешься?", "Я думала, Собчак", "Собчак стала лучше выглядеть", "Ксения как-то постарела..", "Это Ксюша что ли", "Светлана с новым бойфрендом", - шутят пользователи в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, популярную украинскую исполнительницу Настю Каменских снова раскритиковали поклонники за новую фотографию в интернете.