"Собчак, думай-те!" Волочкова отличилась "пародией" на дебаты Зеленского и Порошенко

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова, которая много лет враждует с телеведущей Ксенией Собчак, отличилась дерзкой выходкой на росТВ, вызвав ее на "дебаты". Более того, артистка спародировала знаменитый ролик кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с вызовом оппонента Петра Порошенко на дебаты перед вторым туром президентских выборов.

Так, Волочкова, точно как и ранее Зеленский, прошлась по коридору и обратилась к Собчак с вызовом "на дуэль". При этом свою речь она завершила также, как и Владимир, фразой "думай-те!". Резонансный ролик появился на ее странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Я, Анастасия Волочкова, балерина, обращаюсь к вам, Ксения Собчак. Вы в очередной раз пытались меня оболгать и опозорить в интернете. Думали я все стерплю, промолчу и спрячусь? Нет, нет и еще раз нет! Я вызываю вас на дуэль, и моим оружием будет правда. И, конечно же, мой шпагат. Я хочу, чтобы этот поединок увидела вся Россия, даю вам 24 часа. Думай-те!" – произнесла на видео Волочкова.

Волочкова и Собчак krauzer.ru

При этом на кадрах она щеголяет в балетной пачке и пуантах. "Схватка" двух российских светских львиц будет проходить в субботу, 20 апреля на пропагандистском телеканале "Россия" в шоу скандального Андрея Малахова.

"Я считаю надо доиграть в дебаты. Главные дебаты года! Вся правда! Волочкова/Собчак", – написала также в социальной сети Анастасия.

Отметим, Ксения Собчак пока не отреагировала на вызов.

Для сравнения смотрите ролик с Владимиром Зеленским:

Как сообщал OBOZREVATEL, между Собчак и Волочковой несколько лет проходила вражда. Балерина неоднократно делала дерзкие высказывания в адрес подруги. Не так давно она обозвала телеведущуюзавистницей и "актрисой погорелого театра".

В марте она заявила, что Собчак на съемках ее программы вела себя дерзко и некультурно, и даже щупала голую грудь балерины.

В свою очередь, Собчак показала скандальное интервью с Волочковой, в котором отхлестала ее веником в бане и нашла в ее спальне "неприличный предмет". После выхода выпуска "Осторожно, Собчак!" с Волочковой, Анастасия решила "свести счеты" с Ксенией и грозится открыть всю правду о ней.

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