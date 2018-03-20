Собчак беременна? Малахов прокомментировал слезы телеведущей на дебатах

Известный российский телеведущий Андрей Малахов прокомментировал слухи о беременности его коллеги, кандидата на пост президента России Ксении Собчак.

Так, во время предвыборных дебатов с Владимиром Жириновским Ксения расплакалась из-за жестких высказываний скандального политика. Такую сентиментальность и излишнюю эмоциональность ведущий объяснил "гормональным всплеском" в связи с беременностью Собчак. Об этом Малахов написал в авторской колонке в журнале StarHit.

Малахов заявил, что в кругу знакомых Ксении Собчак рассказали о ее интересном положении, поведение Жириновского он посчитал недопустимым, тем более в таких условиях.

Андрей Малахов и Ксения Собчак СтарХит

Новости Собчак встретилась с Путиным и потребовала освободить Сенцова

"Ксения беременна. Это был гормональный срыв. Но в любом случае так себя вести, тем более убеленному сединой мужчине, непростительно", – сообщил Андрей, добавив, что вероятно, срок беременности Собчак достиг шести месяцев.

"Если принять во внимание, что мой папа всегда мечтал, чтобы я стал гинекологом, и отдельные разговоры в свете, что кандидат в президенты уже чуть ли не на шестом месяце, я выражаю восхищение стойкостью Ксении", - подытожил Малахов.

Как сообщал "Обозреватель", лидер ЛДПР Владимир Жириновский, ставший фигурантом скандала с Ксенией Собчак, после конфликта на дебатах высказал мнение, что политик в РФ должен начинать карьеру только если готов к жестким правилам.