Снял ''Мимино'' и ''Сволочи'': в России умер знаменитый режиссер

В Москве умер знаменитый советский и российский кинорежиссер, продюсер и актер Юрий Кушнерев, известный работой над картинами "Мимино", "Сволочи", "Ку! Кин-дза-дза" и другими.

Режиссер скончался на 82 году жизни. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб в легких. О трагедии сообщила его супруга Маргарита Кушнерева, пишет ТАСС.

Кушнерев умер в воскресенье, 6 января, однако факт смерти подтвердили только спустя два дня.

"Юрий Сергеевич скончался еще 6 января, прощание с ним пройдет в четверг, 10 января в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве", – рассказала жена Кушнерева.

Юрий Кушнерев Союз кинематографистов России

Также она уточнила, что знаменитый продюсер давно болел, последние дни своей жизни он провел в больнице в тяжелом состоянии.

Отметим, Юрий Кушнерев родился 3 октября 1937 года в Москве. Начал свою карьеру в кино в 1968 году. В дальнейшем стал режиссером киностудии "Мосфильм", а также исполнительным продюсером всех фильмов знаменитого Георгия Данелии.

Кушнерев прославился работой над такими культовыми фильмами, как "Мимино", "Мой любимый клоун", "Ребро Адама", "Сволочи", "Ку! Кин-дза-дза" и другими. Также сыграл роли в картинах "Осенний марафон" и "Паспорт".

Кадр из фильма "Ку! Кин-дза-дза" Скриншот

Кадр из фильма "Сволочи" Скриншот

Кадр из фильма "Мимино" Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в калифорнийском городе Торранс (США) на 83 году жизни скончался голливудский актер Роберт Рут, звезда картин Квентина Тарантино "Криминальное чтиво" и "Бешеные псы".

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