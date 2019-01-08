Снял ''Мимино'' и ''Сволочи'': в России умер знаменитый режиссер

В Москве умер знаменитый советский и российский кинорежиссер, продюсер и актер Юрий Кушнерев, известный работой над картинами "Мимино", "Сволочи", "Ку! Кин-дза-дза" и другими.
Режиссер скончался на 82 году жизни. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб в легких. О трагедии сообщила его супруга Маргарита Кушнерева, пишет ТАСС.
Кушнерев умер в воскресенье, 6 января, однако факт смерти подтвердили только спустя два дня.
"Юрий Сергеевич скончался еще 6 января, прощание с ним пройдет в четверг, 10 января в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве", – рассказала жена Кушнерева.
Юрий Кушнерев
Союз кинематографистов России
Также она уточнила, что знаменитый продюсер давно болел, последние дни своей жизни он провел в больнице в тяжелом состоянии.
Отметим, Юрий Кушнерев родился 3 октября 1937 года в Москве. Начал свою карьеру в кино в 1968 году. В дальнейшем стал режиссером киностудии "Мосфильм", а также исполнительным продюсером всех фильмов знаменитого Георгия Данелии.
Кушнерев прославился работой над такими культовыми фильмами, как "Мимино", "Мой любимый клоун", "Ребро Адама", "Сволочи", "Ку! Кин-дза-дза" и другими. Также сыграл роли в картинах "Осенний марафон" и "Паспорт".
Кадр из фильма "Ку! Кин-дза-дза"
Скриншот
Кадр из фильма "Сволочи"
Скриншот
Кадр из фильма "Мимино"
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в калифорнийском городе Торранс (США) на 83 году жизни скончался голливудский актер Роберт Рут, звезда картин Квентина Тарантино "Криминальное чтиво" и "Бешеные псы".
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