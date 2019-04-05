Снимался в "Сватах", обнимался с Саакашвили: что известно об актере, бравшем анализы у Зеленского

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский утром в пятницу, 5 апреля, сдал анализы в медицинском диагностическом центре Eurolab в Киеве. Выяснилось, что кровь у него взял бывший участник украинского кулинарного шоу "МастерШеф-8" и актер сериала "Сваты" производства студии "Квартал 95" Владислав Кирякулов.

На сайте клиники сообщается, что Кирякулов работает в медицинском учреждении 10 лет и является врачом первой категории. OBOZREVATEL собрал более подробную информацию о Владе Кирякулове.

36-летний Кирякулов работает в клинике массажистом и доктором по общей гигиене. Он окончил Черниговское медицинское училище по специальности "Акушерское дело" (2003 год), а высшее образование получил в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца. Владислав получил диплом специалиста "Медико-профилактического дела" в 2009 году.

Зеленский и Кирякулов atr.ua

Несмотря на то, что он брал анализы у кандидата на пост президента в лаборатории, профильным направлением работы Кирякулова является лечебный и профилактический массаж.

Влад Кирякулов Сайт медицинского центра Еurolab

Что касается его работы на телевидении и в кино, впервые на экранах Владислав появился в 2006 году, сыграв эпизодическую роль в фильме "Оранжевое небо". Лента была снята после Оранжевой революции в 2005 году.

Влад Кирякулов Страница ВКонтакте

Влад Кирякулов КиноПоиск

Всего в фильмографии артиста 17 работ в кино. В большинстве это эпизодические роли. В частности, он снимался в пятом сезоне скандального сериала "Сваты" в 2005 году. Примечательно, что производством сериала занималась студия "Квартал 95", основателем которой является Владимир Зеленский.

КиноПоиск

Влад Кирякулов Страница ВКонтакте

Влад Кирякулов Страница ВКонтакте

Влад Кирякулов КиноПоиск

Влад Кирякулов КиноПоиск

Помимо "Сватов", начинающий артист снялся в фильмах "Україно, goodbye!", "Дублер киллера", "Охота на вервольфа", "Санитар".

Влад Кирякулов КиноПоиск

Влад Кирякулов КиноПоиск

Влад Кирякулов Страница ВКонтакте

Кроме того, он принимал участие в 8 сезоне популярного украинского кулинарного шоу "МастерШеф-8" в 2018 году.Влад Кирякулов покинул проект в октябре-2018. По его мнению, для того, чтобы дойти до финала шоу, ему не хватило кулинарной практики.

Влад Кирякулов в "МастерШеф" Сайт СТБ

Влад Кирякулов в "МастерШеф" Сайт СТБ

После участия в "МастерШефе", Кирякулов заявил, что хочет выучить английский язык и отправиться в Голливуд, чтобы сняться в кино в США.

Влад Кирякулов Страница ВКонтакте

Влад Кирякулов Страница ВКонтакте

Влад Кирякулов в "МастерШеф" Сайт СТБ

Влад Кирякулов КиноПоиск

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Влад Кирякулов КиноПоиск

Интересно, что Владислав не является активным пользователем социальных сетей, но время от времени постит свои фото на личный аккаунт в Instagram. На его странице можно увидеть снимки с многими известными личностями, в частности, боксером Александром Усиком, политиком, экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили и другими.

Влад Кирякулов и Михеил Саакашвили Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Зеленский во время вызова действующего главы государства Петра Порошенко на дебаты заявил, что анализы необходимо сдать для того, чтобы доказать украинцам, что среди кандидатов в президенты "нет ни алкоголиков, ни наркоманов".

При этом в штабе Порошенко ответили, что готовы 5 апреля это сделать в медицинской части НСК "Олимпийский".

Однако в команде Зеленского заявили, что их кандидат не будет сдавать анализы в этом месте, поскольку считает, что НСК может быть заангажирован, поэтому призвал назначить любую другую лабораторию.

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