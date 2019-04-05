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Снимался в "Сватах", обнимался с Саакашвили: что известно об актере, бравшем анализы у Зеленского

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Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский утром в пятницу, 5 апреля, сдал анализы в медицинском диагностическом центре Eurolab в Киеве. Выяснилось, что кровь у него взял бывший участник украинского кулинарного шоу "МастерШеф-8" и актер сериала "Сваты" производства студии "Квартал 95" Владислав Кирякулов.

На сайте клиники сообщается, что Кирякулов работает в медицинском учреждении 10 лет и является врачом первой категории. OBOZREVATEL собрал более подробную информацию о Владе Кирякулове.

36-летний Кирякулов работает в клинике массажистом и доктором по общей гигиене. Он окончил Черниговское медицинское училище по специальности "Акушерское дело" (2003 год), а высшее образование получил в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца. Владислав получил диплом специалиста "Медико-профилактического дела" в 2009 году.

Зеленский и Кирякулов

Зеленский и Кирякулов

atr.ua

Несмотря на то, что он брал анализы у кандидата на пост президента в лаборатории, профильным направлением работы Кирякулова является лечебный и профилактический массаж.

Влад Кирякулов

Влад Кирякулов

Сайт медицинского центра Еurolab

Что касается его работы на телевидении и в кино, впервые на экранах Владислав появился в 2006 году, сыграв эпизодическую роль в фильме "Оранжевое небо". Лента была снята после Оранжевой революции в 2005 году.

Влад Кирякулов

Влад Кирякулов

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Влад Кирякулов

Влад Кирякулов

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Всего в фильмографии артиста 17 работ в кино. В большинстве это эпизодические роли. В частности, он снимался в пятом сезоне скандального сериала "Сваты" в 2005 году. Примечательно, что производством сериала занималась студия "Квартал 95", основателем которой является Владимир Зеленский.

Снимался в "Сватах", обнимался с Саакашвили: что известно об актере, бравшем анализы у Зеленского

КиноПоиск

Влад Кирякулов

Влад Кирякулов

Страница ВКонтакте

Влад Кирякулов

Влад Кирякулов

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Влад Кирякулов

Влад Кирякулов

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Влад Кирякулов

Влад Кирякулов

КиноПоиск

Помимо "Сватов", начинающий артист снялся в фильмах "Україно, goodbye!", "Дублер киллера", "Охота на вервольфа", "Санитар".

Влад Кирякулов

Влад Кирякулов

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Влад Кирякулов

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Влад Кирякулов

Влад Кирякулов

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Кроме того, он принимал участие в 8 сезоне популярного украинского кулинарного шоу "МастерШеф-8" в 2018 году.Влад Кирякулов покинул проект в октябре-2018. По его мнению, для того, чтобы дойти до финала шоу, ему не хватило кулинарной практики.

Влад Кирякулов в "МастерШеф"

Влад Кирякулов в "МастерШеф"

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Влад Кирякулов в "МастерШеф"

Влад Кирякулов в "МастерШеф"

Сайт СТБ

После участия в "МастерШефе", Кирякулов заявил, что хочет выучить английский язык и отправиться в Голливуд, чтобы сняться в кино в США.

Влад Кирякулов

Влад Кирякулов

Страница ВКонтакте

Влад Кирякулов

Влад Кирякулов

Страница ВКонтакте

Влад Кирякулов в "МастерШеф"

Влад Кирякулов в "МастерШеф"

Сайт СТБ

Влад Кирякулов

Влад Кирякулов

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Влад Кирякулов

Влад Кирякулов

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Интересно, что Владислав не является активным пользователем социальных сетей, но время от времени постит свои фото на личный аккаунт в Instagram. На его странице можно увидеть снимки с многими известными личностями, в частности, боксером Александром Усиком, политиком, экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили и другими.

Влад Кирякулов и Михеил Саакашвили

Влад Кирякулов и Михеил Саакашвили

Instagram

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Читайте все новости по теме "Запрет сериала "Сваты" в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Запрет сериала "Сваты" в Украине
Персона
Владимир Зеленский
Теги
Выборы 2019дебатыСваты
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