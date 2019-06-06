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"Снимай уже порно!" Каменских полностью разделась в душе и взорвала сеть

1.4тЧитать материал на украинском

Украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно вышла замуж за музыканта и шоумена Алексея Потапенко (Потапа), оказала фото из душа, на котором изображена полностью голой.

Артистка позировала топлес, прикрывая голую грудь руками. Свой горячий снимок она опубликовала на личной странице в Instagram.

"Быть вместе в своем собственном мире... Магия любви", – загадочно подписала фотографию Настя.

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Поклонники Каменских раскритиковали ее за пикантный снимок, упрекнув в том, что артистка уже замужем, а позволяет себе такие пошлые выходки.

"Сплошной секс! Может вы порно снимете и выложите?", – возмутились пользователи.

"Снимай уже порно!" Каменских полностью разделась в душе и взорвала сеть
"Снимай уже порно!" Каменских полностью разделась в душе и взорвала сеть
"Снимай уже порно!" Каменских полностью разделась в душе и взорвала сеть
"Снимай уже порно!" Каменских полностью разделась в душе и взорвала сеть
"Снимай уже порно!" Каменских полностью разделась в душе и взорвала сеть

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Настя Каменских (NK)
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