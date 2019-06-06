"Снимай уже порно!" Каменских полностью разделась в душе и взорвала сеть

Украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно вышла замуж за музыканта и шоумена Алексея Потапенко (Потапа), оказала фото из душа, на котором изображена полностью голой.

Артистка позировала топлес, прикрывая голую грудь руками. Свой горячий снимок она опубликовала на личной странице в Instagram.

"Быть вместе в своем собственном мире... Магия любви", – загадочно подписала фотографию Настя.

Поклонники Каменских раскритиковали ее за пикантный снимок, упрекнув в том, что артистка уже замужем, а позволяет себе такие пошлые выходки.

"Сплошной секс! Может вы порно снимете и выложите?", – возмутились пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Свадьба Потапа и Насти Каменских состоялась 23 мая и стала сюрпризом для всех их фанатов.

До последнего пара скрывала свои отношения от публики. Историю их любви читайте по этой ссылке.

На долгожданной свадьбе Каменских и Потапенкоприсутствовало больше сотни гостей и знаменитостей.

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