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СпортLady

"Смотрю на Настю - вижу Галкина": Каменских удивила новым фото

2.7тЧитать материал на украинском

Популярная украинская певица Настя Каменских снялась в фотосессиях для обложек журналов "Pink" и "Отдохни".

Фотографии обложек исполнительница обнародовала на своей странице в социальной сети Instagram.

"Смотрю на Настю - вижу Галкина": Каменских удивила новым фото

"Сегодня вышло сразу две обложки и два моих больших интервью. Обязательно почитайте, рассказала очень много всего интересного", – подписала фото звезда.

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Большинству подписчиков Каменских фото понравились, однако нашлись и те, кого они удивили. Несколько пользователей отметили, что артистка на обложке Pink не похожа на себя и выглядит как российский юморист Максим Галкин.

"Смотрю на Настю - вижу Галкина": Каменских удивила новым фото

"Смотрю на Настю - вижу Галкина": Каменских удивила новым фото

"На первой сама на себя не похожа", "Классная фотография, немного не похожа на себя", "Не похожа на себя!", "Смотрю на Настю - вижу Галкина", - пишут пользователи в комментариях.

"Простите за сравнение ... не хочу вас обидеть ... но у меня почему-то возникла ассоциация (при взгляде на это ваше фото) с российским комиком Максимом Галкиным", – написала подписчица под ником larisa.usik.

"Смотрю на Настю - вижу Галкина": Каменских удивила новым фото
"Смотрю на Настю - вижу Галкина": Каменских удивила новым фото
"Смотрю на Настю - вижу Галкина": Каменских удивила новым фото
"Смотрю на Настю - вижу Галкина": Каменских удивила новым фото

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Настя Каменских в очередной раз разозлила своих фолловеров фотографией. Девушка позирует на снимке в откровенном купальнике.

Персоны
Настя Каменских (NK)Максим Галкин
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Гетьман Елена
Гетьман Елена
Вам уже совсем нечем заняться, как комменты мониторить и делать с этого «статью»?
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