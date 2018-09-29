"Смотрю на Настю - вижу Галкина": Каменских удивила новым фото

Популярная украинская певица Настя Каменских снялась в фотосессиях для обложек журналов "Pink" и "Отдохни".

Фотографии обложек исполнительница обнародовала на своей странице в социальной сети Instagram.

"Сегодня вышло сразу две обложки и два моих больших интервью. Обязательно почитайте, рассказала очень много всего интересного", – подписала фото звезда.

Большинству подписчиков Каменских фото понравились, однако нашлись и те, кого они удивили. Несколько пользователей отметили, что артистка на обложке Pink не похожа на себя и выглядит как российский юморист Максим Галкин.

"На первой сама на себя не похожа", "Классная фотография, немного не похожа на себя", "Не похожа на себя!", "Смотрю на Настю - вижу Галкина", - пишут пользователи в комментариях.

"Простите за сравнение ... не хочу вас обидеть ... но у меня почему-то возникла ассоциация (при взгляде на это ваше фото) с российским комиком Максимом Галкиным", – написала подписчица под ником larisa.usik.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Настя Каменских в очередной раз разозлила своих фолловеров фотографией. Девушка позирует на снимке в откровенном купальнике.