"Смотрят как на преступницу": украинская певица высказалась о потере дочери

Экс-участница "ВИА Гра", украинская поп-певица Анна Седокова, которую бывший муж, бизнесмен Максим Чернявский пытается лишить материнских прав и отобрать у звезды их шестилетнюю дочь Монику, высказалась о переживаниях из-за расставания с ребенком.

На личной странице в Instagram знаменитость описала свое состояние, связанное с тем, что в прошлом месяце ее таки разлучили с девочкой. Теперь Седокова может навещать дочь лишь в присутствии адвокатов, общаться с ней только на английском языке, при этом певице запрещено делать с Моникой совместные фото.

"Представьте: вы девять месяцев носите в себе маленького человека, потом вы учите его есть, ходить, любить, не обижать других. Вы спите, обнимаясь ночью и человечек не засыпает, пока маленькую пяточку не окутает мамина рука. Рядом сестренка. братик. Эта пяточка всю ночь у тебя в боку, но ты не дышишь, чтобы не разбудить маленькое чудо, а потом человечка забирают", - написала Седокова.

К своему посту артистка добавила фото, очевидно, сделанное в период беременности дочерью.

"Увозят, уводят, вырывают из твоей жизни, потому что у тебя и так много детей или ты ходишь на работу, или потому, что так хочется. Ты не понимаешь, зачем, но вдруг, на тебя подают в суд. Ты не можешь дозвониться, дописаться, все вокруг вдруг смотрят на тебя, как на преступницу, а ты не понимаешь, где же пяточки и каждую секунду переживаешь, как они без тебя", - продолжила она.

При этом Седокова уверена, что ситуация наладится и она сможет проводить время с ребенком.

Пост певицы собрал более 200 тыс. лайков. Фолловеры выразили ей свою поддержку и призвали не унывать.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Анну Седокову заподозрили в четвертой беременности.