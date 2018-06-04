"Смотрят как на преступницу": украинская певица высказалась о потере дочери

Экс-участница "ВИА Гра", украинская поп-певица Анна Седокова, которую бывший муж, бизнесмен Максим Чернявский пытается лишить материнских прав и отобрать у звезды их шестилетнюю дочь Монику, высказалась о переживаниях из-за расставания с ребенком.
На личной странице в Instagram знаменитость описала свое состояние, связанное с тем, что в прошлом месяце ее таки разлучили с девочкой. Теперь Седокова может навещать дочь лишь в присутствии адвокатов, общаться с ней только на английском языке, при этом певице запрещено делать с Моникой совместные фото.
"Представьте: вы девять месяцев носите в себе маленького человека, потом вы учите его есть, ходить, любить, не обижать других. Вы спите, обнимаясь ночью и человечек не засыпает, пока маленькую пяточку не окутает мамина рука. Рядом сестренка. братик. Эта пяточка всю ночь у тебя в боку, но ты не дышишь, чтобы не разбудить маленькое чудо, а потом человечка забирают", - написала Седокова.
К своему посту артистка добавила фото, очевидно, сделанное в период беременности дочерью.
"Увозят, уводят, вырывают из твоей жизни, потому что у тебя и так много детей или ты ходишь на работу, или потому, что так хочется. Ты не понимаешь, зачем, но вдруг, на тебя подают в суд. Ты не можешь дозвониться, дописаться, все вокруг вдруг смотрят на тебя, как на преступницу, а ты не понимаешь, где же пяточки и каждую секунду переживаешь, как они без тебя", - продолжила она.
Вот представьте: вы девять месяцев носите в себе маленького человека, потом вы учите его есть, ходить, любить , не обижать других. Вы спите, обнимаясь ночью и человечек не засыпает, пока маленькую пяточку не окутает мамина рука. Рядом сестренка. братик. Эта пяточка всю ночь у тебя в боку, но ты не дышишь, чтобы не разбудить маленькое чудо, а потом человечка забирают. Увозят, уводят, вырывают из твоей жизни, потому что у тебя и так много детей или ты ходишь на работу, или потому, что так хочется. Ты не понимаешь, зачем, но вдруг, на тебя подают в суд. Ты не можешь дозвониться, дописаться, все вокруг вдруг смотрят на тебя, как на преступницу, а ты не понимаешь, где же пяточки и каждую секунду переживаешь, как они без тебя. У меня беда и вы знаете о ней. Мне каждый день приходят письма. Ко мне подходят женщины. Кто-то не видел своих детей 5 лет, кто-то 15. Судебная система очень сложна и как правило, выигрывает тот, у кого лучше адвокаты или больше денег. Когда все произошло со мной, я понятия не имела, что делать. На первом суде у меня даже не было адвоката, я ощущала себя абсолютно беспомощной, с вырванным сердцем. Я хочу помочь. Вам, кто сейчас в сложной ситуации. Мы создали группу в Телеграм. Прямая ссылка у меня в профиле. В группе мы будем обмениваться опытом, искать выходы из ситуаций и поддерживать друг друга. В ней состоят уважаемые мною адвокаты, которые уже оказывают помощь и поддержку сотням мамам и папам. Да, это очень важно. И пап! Потому что ребёночек должен ощущать любовь и заботу двух родителей, ведь так формируется здоровый и счастливый человек. Если у кого-то сейчас сложная ситуация, кто-то в неё попал или выбрался - пишите нам. Мы сможем выслушать. Мы сможем изменить законы. Мы сможем быть вместе с нашими детьми. Мы - не пустое место. С Днем Защиты Детей ❤️
При этом Седокова уверена, что ситуация наладится и она сможет проводить время с ребенком.
Пост певицы собрал более 200 тыс. лайков. Фолловеры выразили ей свою поддержку и призвали не унывать.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Анну Седокову заподозрили в четвертой беременности.