Смотрит на тату Путина каждый день: скандальный Полунин объяснился на конференции

Украинский артист балета Сергей Полунин, который ранее заявил в Instagram о своей любви к президенту РФ Владимиру Путину, а также призвал "надавать оплеух" людям с избыточным весом, выступил на конференции Digital Life Design в Мюнхене, где объяснил череду скандальных постов.

Как пишет "TheБабель", от своих заявлений танцор не отказался, что правда, подчеркнул, что общество неверно трактует его посты в соцсети.

Фото: inosmi.ru

Так Полунин рассказал, что тату с Путиным на его груди настоящее, он сознательно сделал его в Англии. На тот момент британская пресса якобы писала много негативного о гаранте РФ, и танцор таким образом решил "защитить Путина от негативной энергетики, поскольку сам бывал в подобных ситуациях".

Владимира Путина украинец видит олицетворением "добра и света", противостоящим некоторым "плохим и злым" организациям на Западе. Сегодня, как подчеркнул танцор, он смотрит на портрет президента РФ на своей груди каждый день, и "это заставляет любить его еще сильнее". Что же касается мнений в мире, вскоре они непременно изменятся в лучшую сторону, добавил он.

Фото: kp.ru

Прокомментировал артист и недавнее решение Парижской оперы прекратить сотрудничество с ним - там в высказываниях Полунина усмотрели сексизм и гомофобию. "Краха карьеры", который предрекли танцору его подписчики, сам Полунин в этой ситуации не увидел.

"Не думаю, что моя карьера закончена. Мир большой. Если для вас где-то закрываются возможности, то можно поехать, например, в Индию или в Китай", - отметил он.

В частности, причиной отказа Полунину в выходе на сцену оперы в Париже стал его декабрьский пост с обращением к коллегам по сцене, в котором танцор заявил, что "Мужик должен быть мужиком на сцене, уже есть балерина, не должно быть двух. Мужчина должен быть мужчиной, а женщина — женщиной". На конференции артист пояснил, что имел в виду "разницу в мужской и женской энергетике". И поэтому на сцене мужчина должен исполнять мужские роли, а женщина — женские.

"В мире балета многие думают так же, но мало кто решается об этом говорить вслух", - добавил он.

Расспросили Полунина и за пост, в котором он призвал не мириться с "ленью" полнотелых людей и "надавать оплеух" им при первом удобном случае. В ответ на это танцор поспешил заявить, что фраза "надавать оплеух" — не призыв к физическому насилию, а способ взбодрить людей и заставить их очнуться.

Фото: tvc.ru

Артист подтвердил, что его аккаунт в Instagram взломали и удалили оттуда все записи, однако свою деятельность в соцсети он прекращать не собирается и намерен восстановить аккаунт в ближайшее время. В помощь себе танцор собирается нанять людей, которые впредь будут помогать "правильно формулировать посыл", который он решит донести обществу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!