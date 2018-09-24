СМИ сообщили о госпитализации певицы Монсеррат Кабалье

Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье была госпитализирована в одну из клиник Барселоны.

Как сообщает канал НТВ со ссылкой на испанские СМИ, 85-летняя знаменитость оказалась в клинике еще несколько дней назад из-за проблем с мочевым пузырем.

Фото: liza.ua

Согласно источнику, лечение артистки проходит успешно и Кабалье могут выписать уже после праздника Ла-Мерсе, который отмечается в каталонской столице в эти дни.

Монсеррат Кабалье прославилась ролями в классических итальянских операх Россини, Беллини и Доницетти, а также техникой виртуозного пения бельканто. Международная известность пришла к певице в 1965 году, когда она заменила заболевшую американскую оперную звезду Мэрилин Хорн и исполнила партию Лукреции Борджиа в одноименной опере Гаэтано Доницетти.

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В 2012 году Кабалье выступила в нескольких театрах по всему миру, тогда ее не остановили ни возраст, ни перенесенный микроинсульт, ни вызванная падением травма колена.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, СМИ сообщили о госпитализации знаменитого певца якобы по причине повторного инсульта. У артиста дали комментарий.