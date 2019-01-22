''Смещены кости черепа и раздроблен нос'': избитый любовник Собчак рассказал о последствиях

Российский режиссер Константин Богомолов рассказал как себя чувствует после драки с мужем Ксении Собчак, актером Максимом Виторганом.
Так, пострадавший отметил, что Виторган сломал ему нос в двух местах. Также есть и другие травмы. Об этом Константин написал на личной странице в Instagram.
Режисер добавил, что у него смещены несколько костей черепа, повышено внутричерепное давление, а также есть большая гематома на лбу.
"Прекрасный врач собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещенные кости черепа в более-менее приличное состояние, в связи с чем внутричерепное нормализовано. Скоро приступаю к работе", — подчеркнул Богомолов.
Отметим: российские СМИ сообщили, что в полицию после драки не поступало заявлений ни от Виторгана, ни от Богомолова. Кроме этого, пресс-службы Виторгана и Собчак отказались комментировать случившееся.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вечером 21 января супруг Собчак Максим Виторган избил режиссера Богомолова из-за подозрений в романе с его женой.
Слухи о том, что Собчак имела отношения с Богомоловым начали распространяться еще в декабре 2018 года.
После этого СМИ сообщили о том, что Виторган и Собчак разводятся.
Вскоре супруги появились на публике без обручальных колец.
1 января Собчак и Виторган вновь появились вместе: актер показал, что отправился с женой на отдых.
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