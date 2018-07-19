Смесь классики и зажигательных танцев: джаз-бенд ДикоBrass стал героем крупного фестиваля

Во Львове состоялся одно из главных летних событий для тысяч поклонников джаза – Leopolis Jazz Fest, героями которого, помимо 170 участников из разных стран мира стал экспериментальный джаз-бенд ДикоBrass.

Несмотря на то, что группа ДикоBrass не участвовала в основной программе Leopolis Jazz Fest, ребятам здорово удалось повеселить публику в рамках дополнительных мероприятий. На фестивале была обустроена единственная подвижная сцена фестиваля Borjomi Jazz Bus – автобус-кабриолет с джаз-бендами на борту, героями которой и были молодые музыканты. Также они приняли участие в эксклюзивном завтраке на Львовской ратуше, где сыграли свои композиции и кавер-версии известных хитов. OBOZREVATEL также побывал на мероприятиях популярного джаз-фестиваля.

Группа ДикоBrass - это смесь медных инструментов и современной популярной танцевальной музыки. Коллектив был создан в 2015 году. Команда сразу же начала стремительно развиваться. После нескольких концертов в Львове группа приглашали в другие города, в частности Харьков, Одессу, Киев и другие.

ДикоBrass Пресс-служба

Музыканты поделились историей своего создания:

"Думаю, что у каждой группы история создания интересна. Я даже не могу сказать точную дату возникновения нашей группы. Сначала была идея сделать что-то вроде Dixieland, затем состав начал потихоньку приближаться к тому, которым мы его видим сейчас. Мы далеко не сразу играли каверы на современные песни, наш репертуар за время существования ДикоBrass менялся не раз и не два. Название тоже потерпело много изменений. Только два года назад наш состав (7 человек) стал постоянным, а название официально утвердилась. После этого мы начали активно выступать везде, где нас хотели услышать. В этом году мы уже имеем возможность выступать на фестивалях и концертах. Второй год подряд мы выигрываем в "Leopolis jazz fest street music" - конкурсе уличной музыки в рамках фестиваля", - поделились участники коллектива.

ДикоBrass Пресс-служба

Также они рассказали и о своем выступлении на передвижной сцене-аттракционе Borjomi Jazz Bus на предыдущем фестивале.

ДикоBrass Пресс-служба

"Этот автобус пришелся по душе не только гостям из других городов, но и самым львовянам, хотя, казалось бы, их точно нельзя удивить прогулками по Львову. Едешь с ветерком на втором этаже автобуса, тут же вживую играет джаз-бэнд, ловишь кайф от собственных эмоций и эмоций прохожих, которые с завистью поглядывают на музыкальный автобус. Точно в стиле Borjomi - легко, эмоционально, драйвово. Поэтому идея Borjomi Jazz Bus - вообще супер! Наша группа тоже там выступала и я рад за своих коллег, которых приглашают на такую ​​единую подвижную, доступную для всех сцену во время Leopolis Jazz Fest", - отметил лидер коллектива.

ДикоBrass Пресс-служба

ДикоBrass Пресс-служба

ДикоBrass Пресс-служба

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве состоялся знаменитый музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2018, где на протяжении пяти дней выступали культовые украинские и зарубежные коллективы.