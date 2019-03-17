Смерть Юлии Началовой: в сеть выложили фото из личного архива певицы

Российская певица, звезда 90-х Юлия Началова умерла в субботу, 16 марта. Ей было 38 лет. В сети скорбят и чтут память артистки ее поклонники и коллеги по цеху.

В сети публикуют фотографии артистки и главные ее цитаты. Появились и неопубликованные ранее снимки из личного архива Началовой. Как пишет Life, ее образ на этих кадрах создала стилист Елена Бархотова для съемок одного из самых популярных клипов певицы - "Герой не моего романа".

Как пишет источник, после известий о смерти артистки неопубликованные ранее фотографии журналистам предоставила сама же Бархотова. На них видно, как начинающая, но уже популярная тогда Началова примеряла различные образы.

"Я ее попросила помочь мне сдать работу по образу греческой богини. Мы из нее сделали Нику", - рассказала стилист, показав фото Началовой в голубом наряде с крыльями.

Бархотова также вспомнила, что после работы над клипом "Герой не моего романа" ее неоднократно просили сделать стрижку "как у Юлии Началовой".

Нагадаємо, 38-річна Юлія Началова останнім часом перебувала у вкрай важкому стані. На початку березня стало відомо про її погане самопочуття, а вже 11 числа вона була госпіталізована до реанімації з критично високим рівнем цукру в крові. Разом з цим виникли й інші ускладнення, серед яких пневмонія, сепсис та гангрена.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

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