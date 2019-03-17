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Смерть Юлии Началовой: в сеть выложили фото из личного архива певицы

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Российская певица, звезда 90-х Юлия Началова умерла в субботу, 16 марта. Ей было 38 лет. В сети скорбят и чтут память артистки ее поклонники и коллеги по цеху.

В сети публикуют фотографии артистки и главные ее цитаты. Появились и неопубликованные ранее снимки из личного архива Началовой. Как пишет Life, ее образ на этих кадрах создала стилист Елена Бархотова для съемок одного из самых популярных клипов певицы - "Герой не моего романа".

Смерть Юлии Началовой: в сеть выложили фото из личного архива певицы

Как пишет источник, после известий о смерти артистки неопубликованные ранее фотографии журналистам предоставила сама же Бархотова. На них видно, как начинающая, но уже популярная тогда Началова примеряла различные образы.

Смерть Юлии Началовой: в сеть выложили фото из личного архива певицы
Смерть Юлии Началовой: в сеть выложили фото из личного архива певицы
Смерть Юлии Началовой: в сеть выложили фото из личного архива певицы
Смерть Юлии Началовой: в сеть выложили фото из личного архива певицы
Смерть Юлии Началовой: в сеть выложили фото из личного архива певицы
Смерть Юлии Началовой: в сеть выложили фото из личного архива певицы
Смерть Юлии Началовой: в сеть выложили фото из личного архива певицы
Смерть Юлии Началовой: в сеть выложили фото из личного архива певицы

"Я ее попросила помочь мне сдать работу по образу греческой богини. Мы из нее сделали Нику", - рассказала стилист, показав фото Началовой в голубом наряде с крыльями.

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Бархотова также вспомнила, что после работы над клипом "Герой не моего романа" ее неоднократно просили сделать стрижку "как у Юлии Началовой".

Нагадаємо, 38-річна Юлія Началова останнім часом перебувала у вкрай важкому стані. На початку березня стало відомо про її погане самопочуття, а вже 11 числа вона була госпіталізована до реанімації з критично високим рівнем цукру в крові. Разом з цим виникли й інші ускладнення, серед яких пневмонія, сепсис та гангрена.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

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Персона
Юлия Началова
Место
Россия
Теги
шоу-бизнесНовости Россиифотографии
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Комментарии на сайте не модерированы
минин евген
минин евген
как-то слишком много этой кончаловой на оборзевателе. неугомонные редакторы?
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