Смерть Юлии Началовой: где и когда похоронят артистку

Российскую певицу, звезду 90-х Юлию Началову, которая умерла 16 марта после продолжительной борьбы за жизнь, похоронят в четверг, 21 марта, на известном Троекуровском кладбище в Москве.

Об этом пишет Telegram-канал Super со ссылкой на слова пиар-директора артистки.

Фото: facebook.com

Также, отмечает канал, в этот же день в траурном зале кладбища с 12:00 до 14:00 пройдет церемония прощания с певицей.

Напомним, 38-летняя Юлия Началова последнее время пребывала в крайне тяжелом состоянии. В начале марта стало известно о ее плохом самочувствии, а уже 11 числа она была госпитализирована в реанимацию с критически высоким уровнем сахара в крови. Вместе с этим возникли и другие осложнения, среди которых пневмония, сепсис и гангрена.

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