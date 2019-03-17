Смерть Юлии Началовой: где и когда похоронят артистку

Российскую певицу, звезду 90-х Юлию Началову, которая умерла 16 марта после продолжительной борьбы за жизнь, похоронят в четверг, 21 марта, на известном Троекуровском кладбище в Москве.
Об этом пишет Telegram-канал Super со ссылкой на слова пиар-директора артистки.
Фото: facebook.com
Также, отмечает канал, в этот же день в траурном зале кладбища с 12:00 до 14:00 пройдет церемония прощания с певицей.
Напомним, 38-летняя Юлия Началова последнее время пребывала в крайне тяжелом состоянии. В начале марта стало известно о ее плохом самочувствии, а уже 11 числа она была госпитализирована в реанимацию с критически высоким уровнем сахара в крови. Вместе с этим возникли и другие осложнения, среди которых пневмония, сепсис и гангрена.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Спустя некоторое время Юлию были вынуждены подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, начался отек. Еще тогда близкие и менеджеры певицы не сообщали деталей о состоянии звезды, и даже всячески пытались отрицать трагедию.
После того, как СМИ сообщили, что у певицы начали отказывать внутренние органы, в частности, почки, ее ввели в состояние медикаментозной комы. Собственно, в сознание она так и не приходила.
По словам отца певицы, они с матерью хоть и были рядом в больнице, но так и не успели проститься с Юлией.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.