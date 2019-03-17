МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

Смерть Юлии Началовой: где и когда похоронят артистку

1.2тЧитать материал на украинском

Российскую певицу, звезду 90-х Юлию Началову, которая умерла 16 марта после продолжительной борьбы за жизнь, похоронят в четверг, 21 марта, на известном Троекуровском кладбище в Москве.

Об этом пишет Telegram-канал Super со ссылкой на слова пиар-директора артистки.

Смерть Юлии Началовой: где и когда похоронят артистку

Фото: facebook.com

Также, отмечает канал, в этот же день в траурном зале кладбища с 12:00 до 14:00 пройдет церемония прощания с певицей.

Новости
''С детства мечтала петь, как она'': украинская певица о смерти Началовой

Напомним, 38-летняя Юлия Началова последнее время пребывала в крайне тяжелом состоянии. В начале марта стало известно о ее плохом самочувствии, а уже 11 числа она была госпитализирована в реанимацию с критически высоким уровнем сахара в крови. Вместе с этим возникли и другие осложнения, среди которых пневмония, сепсис и гангрена.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Юлия Началова
Место
РоссияМосква
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения