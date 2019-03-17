Смерть Юлии Началовой: 5 знаменитостей с аутоиммунными заболеваниями

16 марта после продолжительной борьбы за жизнь умерла российская певица, звезда 90-х Юлия Началова. Несколькими днями ранее ее госпитализировали в реанимацию с критически высоким уровнем сахара в крови. Вместе с этим возникли и другие осложнения, среди которых пневмония, сепсис и гангрена.

Как рассказал позже отец певицы, скончалась она от абсцесса и остановки сердца. OBOZREVATEL вспомнил знаменитостей, страдающих аутоиммунными заболеваниями.

Певица и актриса Селена Гомес

Стоило певице Селене Гомес отменить часть своего тура, как СМИ тут же распространили слухи о том, что знаменитость якобы из-за злоупотребления наркотиками и алкоголем была вынуждена начать реабилитацию. Как выяснилось позже, перерыв потребовался звезде для обследований и лечения системной красной волчанки.

На момент обнаружения заболевания Гомес грозил инсульт. Поэтому лечение оказалось необходимым, артистке пришлось пройти химиотерапию, препятствующую размножению воспалительных клеток в организме.

Супермодель Ким Кардашьян

Американская супермодель и телеведущая Ким Кардашьян уже не скрывает, что довольно давно дерматологи поставили ей диагноз "псориаз". А началось все с того, что знаменитость начала замечать красные точки на теле.

О своих кожных проблемах Кардашьян предпочитает не говорить, что вполне объяснимо ее имиджем и стремлением быть идеальной во всем, оставаться образцом для подражания. Насколько известно, причины возникновения псориаза до конца не изучены, при этом эксперты утверждают, что генетика играет не последнюю роль.

Певица Леди Гага

Вопреки слухам, диагноз "волчанка" американской певице Леди Гаге не поставили. Однако, как отмечала знаменитость, врачи называли ее стадию "пограничным состоянием". Чтобы болезнь не прогрессировала, артистке советовали пристально следить за своим здоровьем.

Фанаты певицы были в недоумении. Тогда она резко исчезла с радаров и появилась на сцене лишь через некоторое время. Оказалось, в семье Леди Гаги, это заболевание наследственное. Именно от волчанки умерла ее тетя.

Актриса Шеннен Доэрти

Звезде популярных сериалов "Беверли-Хиллз 90210" и "Зачарованные" в 1999 году поставили диагноз болезни Крона - воспалительное заболевание кишечника, при котором иммунная система человека атакует клетки желудочно-кишечного тракта. В результате этого возникает воспаление и повреждение тканей. Заболевание является одним из наиболее распространенных аутоиммунных недугов.

Шеннен долгое время пыталась сохранить свой диагноз в тайне. Позже знаменитость отмечала, что нет, мол, ничего сексуального в женщине, которая говорит о своей болезни. Особенно если это заболевание кишечника.

Певец и автор песен Сил

Шрамы на лице британского исполнителя Сила не единожды становились предметом дискуссий и возникновения различных доводов. Все дело в том, что Сил страдает от дискоидной красной волчанки, особого типа болезни, который влияет на кожу, вызывая сыпь, язвы и выпадение волос.

Диагноз исполнителю поставили еще в подростковом возрасте. Теперь заболевание певца находится в ремиссии, хотя шрамы на лице не дают забыть о пережитом. В своих интервью Сил признавался, что из-за болезни даже пережил депрессию.

Напомним, 38-летняя Юлия Началова последнее время пребывала в крайне тяжелом состоянии. В начале марта стало известно о ее плохом самочувствии, а уже 11 числа она была госпитализирована в реанимацию.

Как писал ранее OBOZREVATEL, звезды российского шоу-бизнеса массово отреагировали на смерть исполнительницы. Не осталась в стороне и примадонна российской эстрады Алла Пугачева. 69-летняя певица также опубликовала в Instagram пост, традиционно добавив к нему неоднозначный комментарий.

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