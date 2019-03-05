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Смерть Люка Перри: как хорошо вы помните сериал "Беверли-Хиллз". Тест

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В понедельник, 4 марта, стало известно о смерти американского актера Люка Перри, звезды популярного сериала 90-х "Беверли-Хиллз 90210". За несколько дней до этого Перри госпитализировали с инсультом в одну из клиник Лос-Анджелеса.

OBOZREVATEL предлагает пройти любопытный тест и узнать, как хорошо вы помните популярный сериал, ставший для Люка Перри трамплином в актерской карьере.

Как стало известно ранее, Люка Перри госпитализировали вскоре после того, как телекомпания Fox объявила о перезапуске сериала "Беверли-Хиллз, 90210". В съемках были намерены задействовать актеров оригинального проекта.

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Как писал ранее OBOZREVATEL, 4 марта в своем доме в Великобритании был найден мертвым солист британской группы The Prodigy Кит Флинт. Согласно информации его друга и коллеги по группе, музыкант покончил жизнь самоубийством.

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Место
США
Теги
актерсериал
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