"Сменю 7 платьев": Волочкова распланировала свадьбу

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова призналась, что собирается выходить замуж в Париже.

Свою будущую свадьбу знаменитость планирует организовать с большим размахом. Об этом свидетельствует интервью Волочковой изданию "СтарХит".

Отметим, что в 2007 году она вышла замуж за бизнесмена Игоря Александровича Вдовина, но впоследствии призналась, что свадебная церемония была фиктивной и официально они так и не были расписаны. Сейчас же, утверждает балерина, ей хочется иметь настоящую семью.

"У меня была роскошная свадьба. Но в то же время я ни разу не была замужем: штампы в паспорт мы же так и не поставили. Мне нужно было шоу. А сейчас я хочу семью. Если решусь снова выйти замуж, то хотела бы свадьбу в Париже, в католическом храме. Все будет еще шикарнее! Представляю себя невестой со шлейфом 25-метровым, чтобы ангелочки его несли... Семь свадебных платьев сменю! Можно же помечтать!" - призналась Волочкова.

Анастасия Волочкова с возлюбленным Михаилом Instagram @volochkova_art

Также звезда призналась, кого позовет подружками невесты.

"Яна Шевченко, Женя Машко. Но, к сожалению, мы видимся не так часто, как хотелось бы. Большая часть моего времени занята физическим трудом, театром, кино", - подчеркнула Анастасия.

Как сообщал "Обозреватель", нынешним бойфрендом балерины является некий Михаил Логинов. Мужчина живет в коммуналке и любит выпить.