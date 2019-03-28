"Слуга народа 3. Выбор": в сети ажиотаж из-за новых серий

Студия "Квартал 95" презентовала новый сезон популярного сериала "Слуга народа 3. Выбор" в среду, 27 марта на канале 1+1. Зрителям показали сразу две серии. Отметим, премьера состоялась за четыре дня до выборов президента Украины, участие в которых примет и исполнитель главной роли в "Слуге" Владимир Зеленский.

В первых сериях главный герой ленты Василий Голобородько вместо президентского кабинета попал в тюрьму, а его место занял политический оппонент Дмитрий Суриков, который уже принял президентскую присягу. Новые эпизоды третьего сезона "Слуги народа" опубликованы на YouTube-канале сериала (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Слуга Народа 3. Выбор": первая серия

"Слуга народа 3", серия 1 YouTube (скриншот из видео)

После провалившихся реформ система взяла верх и Василий Голобородько, роль которого исполняет Зеленский, оказался в тюрьме. Между тем его оппонент Суриков (роль исполнил актер Дмитрий Суржиков)принимает присягу на инаугурации. С депутата Карасюка (Алексей Смолка) снимают депутатскую неприкосновенность под видом борьбы с коррупцией. Следователи ставят ультиматум Голобородько: либо он пишет письмо новоизбранному президенту с просьбой о помиловании, или ему увеличивают срок заключения до максимума.

"Слуга народа 3", серия 1 YouTube (скриншот из видео)

В Европейской комиссии узнают, что Голобородько содержат в нечеловеческих условиях. Под видом создания энергонезависимости Суриков придумывает схему отмывания денег. Граждане с протестами выходят на Майдан.

"Слуга Народа 3. Выбор": вторая серия

"Слуга народа 3", серия 2 YouTube (скриншот из видео)

Протестами на Майдане решают воспользоваться: депутаты, конкурирующие с Голобородько, решают таким образом втереться народу в доверие. НБУ выпускает новую банкноту номиналом 3 гривны с изображением Голобородько. Языковой вопрос делают поводом для внутринациональных конфликтов, а за последние полтора года в Украине шесть раз меняется власть. В результате государство превращается в 28 независимых стран.

"Слуга народа 3", серия 2 YouTube (скриншот из видео)

ЕС решает вмешаться в ситуацию и дает указание выпустить последнего легитимного президента Голобородько на свободу. Результаты последних выборов признают нелегитимными, и Василий Петрович снова возвращается на должность.

Пользователи сети расхвалили новые серии "Слуги народа" в комментариях. Многие отметили, что сериал тронул до глубины души, так как события напоминают то, что происходит в реальной Украине. Другие же расхвалили студию "Квартал" за качественный и интересный продукт.

Напомним, показ третьего сезона сериала "Слуга народа" был под угрозой: сообщалось, что показ сериала могут отложить почти на месяц. Однако, премьера состоялась в заявленный срок.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комитет избирателей Украины потребовал от Зеленского оплатить показ сериала "Слуга народа 3" из избирательного фонда.

В Центральной избирательной комиссии затруднились дать ответ, предусматривается ли наказание для кандидата в президенты Зеленского в случае его отказа оплатить показ сериала "Слуга народа-3" из избирательного фонда.

Позже в ЦИК уточнили, что не смогут снять Зеленского в случае его отказа оплатить показ "Слуги народа-3" из избирательного фонда.

Коллектив студии "Квартал 95" и ее художественный руководитель, кандидат в президенты Зеленский считают волну борьбы со "Слугой народа" политическими боями без правил.

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