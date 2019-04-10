Случайно спустила трусы: Волочкова показала откровенное видео с Малаховым

Эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова, которая ранеепоскандалила с телеведущей Ксенией Собчак во время их совместного интервью, показала провокационный ролик с ТВ-звездой Андреем Малаховым.

Малахов и Волочкова сняли сюжет о личной жизни балерины, при этом пара традиционно искупалась в ледяной купели Анастасии. Видео опубликовано в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Артистка при этом была в откровенном бикини и в момент раздевания случайно сняла с себя плавки. Далее она окунулась в холодную воду и продемонстрировала свой "фирменный" шпагат в бикини.

Волочкова и Малахов utro.ru

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"В отличие от "псевдо" подружки, роющейся в шкафах моего дома, ко мне пришел Андрей Малахов – светлый человек. Я не запрещала ему заглянуть в каждый уголок моего дома и моей души, затронув жизненные темы. Он показал меня такой, какая я есть", – расплескалась в комплиментах Анастасия.

Скриншот видео Instagram @volochkova_art

Скриншот видео Instagram @volochkova_art

Отметим, что комментарии к своему посту в социальной сети Волочкова закрыла. В ответ на ее публикацию Малахов, в свою очередь, обнародовал совместный снимок, сделанный в доме балерины.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время экскурсии по дому Волочкова отвела Собчак в баню, где они друг друга сильно отхлестали вениками и припомнили старые обиды.

Более того, пока Волочкову приводили в порядок телеведущая решила исследовать ее комнату на предмет "присутствия мужчины" и наткнулась на неприличный предмет, который решила не показывать в эфире.

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