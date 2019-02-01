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''Случайно не болеет?'' Знаменитый в РФ актер испугал своим внешним видом

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Популярный российский актер и художественный руководитель Московского драматического театра имени Ермоловой Олег Меньшиков, удивил сеть своим внешним видом. Поклонники артиста отметили, что он выглядит болезненно.

Многие начали интересоваться все ли хорошо у актера. Фото разместили в Instagram-аккаунте "Вечерний Ургант".

Олег Меньшиков

Олег Меньшиков

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"Меньшиков нас расстроил. Только бы был здоров", "По моему у него здоровьем не все порядке, бледно выглядит", "Олег Евгеньевич, случайно,не болеет?! Как-то подозрительно выглядит", - пишут в сети.

''Случайно не болеет?'' Знаменитый в РФ актер испугал своим внешним видом
''Случайно не болеет?'' Знаменитый в РФ актер испугал своим внешним видом
''Случайно не болеет?'' Знаменитый в РФ актер испугал своим внешним видом
''Случайно не болеет?'' Знаменитый в РФ актер испугал своим внешним видом
''Случайно не болеет?'' Знаменитый в РФ актер испугал своим внешним видом

Как ранее писал OBOZREVATEL, легендарный певец, основатель группы Black Sabbath Оззи Осборн отменил концерты из-за болезни. На официальной странице музыканта в Facebook сообщается, что речь идет о мероприятиях, запланированных в рамках гастрольного тура No More Tours 2.

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Reed Janet
Reed Janet
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