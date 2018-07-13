Сложнее всего мне было заслужить признание других - Сергей Бабкин

В преддверии 16-го благотворительного детского фестиваля "Черноморские Игры", который пройдет с 27 по 29 июля на побережье Скадовска, OBOZREVATEL пообщался с украинским певцом и музыкантом Сергеем Бабкиным. В этом году артист станет не просто гостем мероприятия, но и членом жюри.

В короткой беседе Бабкин рассказал, легко ли ему дается оценивать юных артистов, на какие критерии он обращает внимание в первую очередь и каким помнит себя в 6-летнем возрасте.

Сергей Бабкин Фото: пресс-служба музыканта

- Сергей, занимать кресло члена жюри вокального конкурса вам не впервые, однако на этот раз выбирать лучших придется среди детей от 6 до 16 лет, и все это в рамках небезызвестного фестиваля "Черноморские Игры". Как вам эта ответственная миссия? Справитесь?

- Оценивать детей – это очень сложно, потому что они все прекрасные: очень чистые, искренние и талантливые, каждый по-своему, каждый в чем-то. Деток, на мой взгляд, нужно поддерживать всегда и во всем, чувствовать, быть внимательным к ним, смотреть и находить в них огонек, которым они начинают загораться. Это нужно замечать и отмечать. Для детей я буду другом и поддержкой, помощником – вот какую роль я бы хотел исполнять, будучи в жюри "Черноморских Игр".

- Будучи тренером на проекте "Голос країни", сложно ли вам было "отправить домой" того или иного талантливого участника? На что опирались, принимая подобные решения?

- Для себя я сравнивал этот процесс со вступительными экзаменами в институт на театральный факультет, потому что я всегда говорил, что там нужен очень жесткий отбор. В "Голосі країни" на телеканале "1+1" я не чувствовал, что я кого-то обидел или "отправил домой", или не заметил, нет. Все талантливые и интересные, горящие ребята прошли и были у меня в команде (улыбается).

- Могут ли детские эмоции растрогать вас, повлиять на ваше итоговое решение?

- Я человек сентиментальный, потому любые проявления детских эмоций не оставляют меня равнодушным.

- Что цените в детских песнях, исполнении больше всего?

- Когда ребенок остается самим собой, чтобы он не делал, когда он искренний, настоящий и живой.

- Каким помните себя в этом возрасте? Ведь с искусством вы так же связаны едва ли не с 6 лет. Что давалось вам сложнее всего?

- Помню, хотелось всего и сразу. Сложнее всего мне было заслужить признание других, авторитет. Ведь надо было доказать, что ты не просто затейник или баловник, а действительно что-то умеешь. Но для этого надо было стараться и не лениться.

- Каковы в целом ваши ожидания от 16-го фестиваля "Черноморские Игры"?

- Я впервые буду сидеть в жюри и выступать со своим коллективом на фестивале, и очень хочется, чтобы все прошло радостно, ярко, по-доброму, очень красиво.

- Расскажите о ближайших творческих планах, что готовите для поклонников?

- Уже через пару месяцев выходит мой 13-й альбом, сейчас как раз идет активный процесс его записи! И уже осенью начнется тур с его презентацией, с которым мы планируем проехать больше 24 городов Украины! Альбом будет называться "Музасфера". Это моя первая украиноязычная пластинка! До тура мы еще выпустим новый видеоклип и сингл из альбома, поэтому скоро будем радовать новинками наших слушателей.

Напомним, 29 июля в Скадовске люди творчества смогут посетить дискуссионный клуб с участием Сергея Бабкина в Скадовском доме культуры, а все жители и гости города увидеть вечернее выступление артиста на скадовской набережной в рамках 16-го Всеукраинского благотворительного детского фестиваля "Черноморские Игры".