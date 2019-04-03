Слова жены Владимира Зеленского о Крыме задели россиян

В России следят за ходом президентской гонки в Украине. Наряду с этим местные СМИ активно изучают потенциального главу государства, юмориста и шоумена Владимира Зеленского: изучают его семью и даже посты друзей и родственников в соцсетях.

Так, журналисты МК посвятили один из своих материалов супруге комика Елене, в котором упомянули и о политических взглядах потенциальной первой леди Украины. Авторов материала задела позиция женщины относительно аннексированного Россией Крыма. Ее в статье назвали "показательной".

Елена и Владимир Зеленские Фото: facebook.com

Заговорив о политических взглядах Елены Зеленской, журналисты российского издания заявили, что супруга "декларирует те же позиции, что и ее муж".

"В 2014 году она показательно прокомментировала в соцсети пост Елизаветы Богуцкой, написавшей, как она пыталась в Крыму убедить российских военных на посту оставить полуостров:

"Спасибо вам, Лиза, большое! Нам в Киеве так страшно за вас, крымчан! Вы начали великое дело! Единственное, чего я боюсь — это то, что российские СМИ будут вас снимать, они опять все перевернут и прокомментируют, как крымчане рады своим освободителям!" — привели в издании пост Зеленской и тут же поспешили добавить, что так называемый референдум на полуострове был показательным.

"Референдум в Крыму показал, что крымчане рады — и переворачивать тут нечего..." — обиженно добавили в тексте.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине завершился первый тур выборов президента Украины, и после закрытия избирательных участков Национальный экзит-пол, СМИ и социологические институты обнародовали предварительные итоги.

Согласно данным экзит-полов, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила двух лидеров президентской гонки — кандидатов на пост главы государства Владимира Зеленского и Петра Порошенко на дебаты.

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