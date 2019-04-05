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"Слов нет, одни слюни": Брежнева показала сексуальное видео с российской топ-моделью

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Опальная артистка из Украины, экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева, которая ранее заявила, что никогда не была украинской певицей, снялась в откровенной фотосессии для российского глянца "ОК!".

Вместе с Брежневой в съемке поучаствовала также российская модель и светская львица Лена Перминова. Женщины позировали в откровенных нарядах и демонстрировали на камеру своим прелести. Ролик размещен в Instagram-аккаунте Брежневой (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Брежнева и Перминова

Брежнева и Перминова

Instagram @lenaperminova

Сексуальное видео оценили поклонники звезд, написав свое мнение в комментариях. Большинство из них отметили, что девушки выглядят очень соблазнительно и откровенно, в то время как другие упрекнули их в пошлости.

Брежнева и Перминова

Брежнева и Перминова

Instagram @ververa

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Брежнева и Перминова

Брежнева и Перминова

Instagram @ververa

Брежнева и Перминова

Брежнева и Перминова

Instagram @ververa

Брежнева и Перминова

Брежнева и Перминова

Instagram @ververa

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Брежнева и Перминова

Брежнева и Перминова

Instagram @ververa

Брежнева и Перминова

Брежнева и Перминова

Instagram @ververa

Брежнева и Перминова

Брежнева и Перминова

Instagram @ververa

"Слов нет, одни слюни", – отметили некоторые фолловеры.

"Хвостами завиляли... Это ваше – ж*пами вертеть", – раскритиковали Брежневу и перминову другие.

"Слов нет, одни слюни": Брежнева показала сексуальное видео с российской топ-моделью

"Слов нет, одни слюни": Брежнева показала сексуальное видео с российской топ-моделью

"Слов нет, одни слюни": Брежнева показала сексуальное видео с российской топ-моделью

"Слов нет, одни слюни": Брежнева показала сексуальное видео с российской топ-моделью

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из последних интервью Брежнева призналась, что была "гадким утенком", из-за чего возникло много комплексов. Сейчас же она считается одной из самых сексуальных женщин России.

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Персоны
Лена ПерминоваВера Брежнева
Теги
шоу-бизнесНовости России
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