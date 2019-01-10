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''Слишком откровенно – дети смотрят!'' Знаменитую российскую секс-бомбу пристыдили за голое фото

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Экс-участница скандального российского телешоу "Дом-2", секс-бомба Виктория Боня показала фанатом откровенное фото, которое вызвало волну критики в сети.

Так, 38-летняя модель и светская львица снялась в мокром прозрачном платье, которое надела на полностью голое тело. Внимание пользователей сети привлекло то, что сквозь тонкую ткань полностью просвечивается грудь Бони. Пикантный снимок опубликован в Instagram.

Телезвезда отправилась на отдых в тайланд, где стала героиней горячей фотосессии на берегу моря. Откровенные снимки привели в замешательство некоторых поклонников Виктории.

Бывшую участницу скандального "Дома-2" пристыдили за публикацию эротических фотографий, поскольку на ее аккаунт в социальной сети подписано множество детей.

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Помимо того, многих удивила подобная смелость, ведь ранее стало известно о том, что Instagram ввел ограничение на публикацию "взрослого" контента, в частности, снимков голого тела.

''Слишком откровенно – дети смотрят!'' Знаменитую российскую секс-бомбу пристыдили за голое фото

''Слишком откровенно – дети смотрят!'' Знаменитую российскую секс-бомбу пристыдили за голое фото

''Слишком откровенно – дети смотрят!'' Знаменитую российскую секс-бомбу пристыдили за голое фото

''Слишком откровенно – дети смотрят!'' Знаменитую российскую секс-бомбу пристыдили за голое фото

''Слишком откровенно – дети смотрят!'' Знаменитую российскую секс-бомбу пристыдили за голое фото

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Стоит отметить, что многие фанаты Виктории Бони были менее категоричны и в комментариях расхвалили звезду за красивое тело и чувственный снимок.

''Слишком откровенно – дети смотрят!'' Знаменитую российскую секс-бомбу пристыдили за голое фото

''Слишком откровенно – дети смотрят!'' Знаменитую российскую секс-бомбу пристыдили за голое фото

''Слишком откровенно – дети смотрят!'' Знаменитую российскую секс-бомбу пристыдили за голое фото

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виктория Боня показала в Instagram голое фото, сделанное во время отдыха на Мальдивах. Модель позировала на фоне океана в белом халате, наброшенном на обнаженное тело, не стесняясь показывать свои прелести на камеру.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Виктория Боня
Теги
Дом-2Новости Россиишоу-бизнес
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