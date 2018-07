Переплюнула Винника? Знаменитая певица произвела фурор на Atlas Weekend

В четверг, 5 июля, в Киеве выступила знаменитая американская певица Лаура Перголицци, более известная как LP, выступила на фестивале Atlas Weekend. Артистка собрала возле сцены огромную толпу, практически повторив успех украинского певца Олега Винника, который был главной фишкой программы первого дня фестиваля (чтобы посмотреть короткие видео из выступления, доскрольте новость до конца).

Выступление LP - одного из основных хедлайнеров фестиваля, собрались послушать тысячи зрителей, которые были тронуты душевной атмосферой на концерте. OBOZREVATEL также посетил выступление известной исполнительницы.

Артистка спела свои культовые хиты, среди которых "Other People", "When We're High", "Free To Love", а яркое выступление завершила самой известной своей композицией "Lost On You".

Публикация от Olga Baibarak (@tolka_olka) 5 Июл 2018 в 11:13 PDT

Фанаты Лауры пришли в восторг от ее выступления: практически каждый зритель активно подпевал слова, а также искренне поддерживал певицу аплодисментами.

Многие из поклонников оставили и красноречивые комментарии в социальных сетях, где высказали в адрес артистки множество комплиментов.

"Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой", - трогательно отметили пользователи социальных сетей.

"До сих пор мурашки по коже! Лучшая исполнительница", - добавили многие фаны.

Публикация от Atlas Weekend (@atlasweekend) 5 Июл 2018 в 4:17 PDT

Новости Украинский фестиваль Atlas Weekend установил рекорд

Публикация от Stefan Palm (@stefan_palm) 6 Июл 2018 в 12:58 PDT

Публикация от @i_adore_lp 6 Июл 2018 в 12:58 PDT

Публикация от Sergii Pustovit (@sergiipustovit) 6 Июл 2018 в 12:50 PDT

Напомним, фестиваль Atlas Weekend-2018 стартовал во вторник, 3 июля. Главным хедлайнером первого дня фестиваля стал легендарный украинский певец Олег Винник, который зажег толпу своими народными хитами. На выступление Винника собралось более 150 тысяч людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, кроме LP в четверг, 5 июля, на фестивале Atlas Weekend-2018 выступили также и другие знаменитые исполнители, а именно: культовые украинские музыканты ТНМК (Танок на майдані Конго), Pianoboy, Vivienne Mort, а также британцы Nothing but Thieves, металлисты из Германии Kreator, датчане WhoMadeWho и российская рок-группа Tequilajazzz.