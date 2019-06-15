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"Слишком горячо!" Тина Кароль поразила фанов постельным снимком в белье

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Украинская поп-певица Тина Кароль поделилась с поклонниками пикантным постельным снимком.

Так, горячее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в черном бельевом наборе, который подчеркнул ее женственное тело.

Тина Кароль

Тина Кароль

Новий канал

Новости
"Как горячо стало!" Тина Кароль засветила грудь в пикантной фотосессии

Поклонники Тины пришли в восторг от соблазнительной фотографии артистки и расхвалили ее в комментариях. Многие из них отметили, что Кароль выглядит как королева и попросту хочет "убить всех фанов своей красотой".

"Ну красотка! Сейчас помру от этой красоты! Обожаю тебя", – восхитились фолловеры.

Новости
"Настоящий секс!" Тина Кароль восхитила сеть соблазнительным фото
"Слишком горячо!" Тина Кароль поразила фанов постельным снимком в белье
"Слишком горячо!" Тина Кароль поразила фанов постельным снимком в белье
"Слишком горячо!" Тина Кароль поразила фанов постельным снимком в белье
"Слишком горячо!" Тина Кароль поразила фанов постельным снимком в белье
"Слишком горячо!" Тина Кароль поразила фанов постельным снимком в белье

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская поп-дива Тина Кароль продемонстрировала грудь на свадьбе у рэпера Потапа и певицы Насти Каменских. Так, для торжества артистка выбрала блестящее платье с очень глубоким декольте.

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Персона
Тина Кароль
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