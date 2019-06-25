"Слезы замерзали": Пугачева сделала душещипательное признание о тяжелом прошлом

70-летняя российская примадонна Алла Пугачева сделала личное признание о прошлом – пытаясь построить карьеру артистка заплатила слишком высокую цену за успех.

Так, по словам артистки, за свою славу она поплатилась здоровьем, и до сих пор ощущает последствия. Об этом шла речь в одном из интервью Пугачевой на телевидении, архивное видео обнародовали на фан-странице примадонны в Instagram (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Алла Пугачева МК

"Конечно же, за успех надо платить, и я любовь заплатила "уже столько" здоровья и страданий. Сейчас у артистов не жизнь, а сказка, а мой путь был очень тяжелым. Когда я начинала, у меня слезы замерзали в автобусе, потому что холод был собачий", – разоткровенничалась певица.

При этом певица призналась, что, несмотря на столь высокую "плату", в частности и сильно "подорванное" здоровье, она готова и платить дальше, "лишь бы еще пожить в счастье".

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали новое фото российской примадонны Аллы Пугачевой, на котором она изображена в прозрачной блузе и с экстравагантной прической. Снимок вызвал ажиотаж среди фанов певицы

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