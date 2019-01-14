''Слава Богу'': Виктор Павлик рассказал о состоянии онкобольного сына

19-летний Павел Павлик, сын украинского эстрадного певца Виктора Павлика, у которого диагностировали тяжелое онкологическое заболевание, идет напоправку. Парень отказался лечиться в Израиле и сейчас проходит курсы химиотерапии в столице.

Как рассказал журналистам "1+1" его отец, очень ощущается поддержка украинцев, за которой он публично обратился в соцсетях в октябре 2018 года.

Фото: instagram.com

"Спасибо всем людям, которые молились и поддерживали. Мы лечимся, все идет на улучшение, анализы все лучше и лучше. Проходим химиотерапию, слава Богу, очень чувствуется ваша поддержка", - отметил артист.

Ранее певец признавался, что семье на лечение сына требуется сумма около 6 миллионов гривен, которую самостоятельно достать возможности нет.

"Как говорят, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. В данном случае очень приятно, что у меня есть столько друзей по всей планет. Спасибо вам большое, будьте благословлены", - добавил Павлик.

Как писал OBOZREVATEL, через некоторое время певец остановил сбор средств на лечение сына. Как сообщил Павлик в Instagram, он мечтал, чтобы после лечения у семьи остались лишние деньги, которые они также смогут передать нуждающимся на лечение.

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