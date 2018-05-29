"Скоро Пенкина привезут": в "ДНР" выступит вокалистка "Тату"

В субботу, 2 июня, в оккупированном Донецке выступит ряд российских артистов.

На концерте в честь Дня защиты детей выступят группа "Премьер-министр", экс-солистка "Тату" Лена Катина и певица Юлия Началова. Об этом передает подконтрольное террористам "Донецкое агентство новостей".

Лена Катина Instagram @lenakatina

"Общественная организация "Фонд "Единый Донбасс" приглашает жителей подконтрольных Украине районов Донецкой области на концерт звезд российской эстрады, который состоится 2 июня, приуроченного ко Дню защиты детей", — сказано в сообщении.

Комментируя анонс, блогер Денис Казанский иронично подчеркнул, что ранее в "ДНР" боролись с ЛГБТ и "Гейропой", а теперь зовут выступать певицу, которая пела про мальчика-гея.

Ну и что это такое? На главном рупоре ДНР анонс выступления солистки группы "Тату" в Донецке.



В 2014 году ополченцы поднимались на войну против разврата, ЛГБТ, Гейропы и т.д, а теперь девчонку, которая про мальчика-гея пела, зовут выступать на день защиты детей. pic.twitter.com/PbuS230inl — Денис Казанський (@den_kazansky) 28 мая 2018 г.

"Тату" давно распалась, но Лена Катина продолжает выступать на различных ЛГБТ-фестивалях и вообще геев всячески поддерживает.

Очередное доказательство того, что вся эта муть про духовность, православие и скрепы - просто ширма и фейк. Разговоры про "особый путь" и борьбу с "бездуховным западом" нужны лишь для того, чтобы оправдать грабежи и насилие", - добавил журналист.

Пользователи сети поддержали мысль Казанского и даже предположили, что песню "Мальчик-гей" посвятят главарю террористов "ДНР" Александру Захарченко.

"Так и название группы "та - ту", как-бе намекает. Так скоро Пенкина привезут", - пишут комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно популярная российская группа "Город 312" выступила в оккупированном Донецке.