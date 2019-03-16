"Скоро голая выйдет!" Лорак в "трусах" на сцене разозлила фанатов

Украинская певица Ани Лорак вызвала настоящий гнев в сети выступлением в откровенном наряде на одном из своих концертов "Шоу Дива".

Она опубликовала одно из многочисленных и однообразных видео, где пляшет по сцене в купальнике, на который сверху накинута шуба (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Встречаемся сегодня! Шоу Дива в Новокузнецке", – подписала Лорак под видео, однако поклонники, вместо традиционных возгласов о том, какая она невероятная, начали критиковать певицу за концерты в "трусах".

"Опять в трусах. Трусы это нижнее белье. Используйте по предназначению", "Вероятно, скоро голая выйдет на сцену", "Ну что за натура оголяться. Неужели думает, что она так красива, когда в трусах выхолит", "Ну сразу без трусов выйти ей осталось. Это позор, а не восхищение", – написали возмущенные фолловеры.

"Берите пример с Гагариной. В трусах по сцене не скачет. Всегда в стильных дорогих платьях", "На сцене в трусах! Противно уже смотреть", "Как певица очень нравится, но то, что на концертах в трусах, не очень", – продолжили пользователи.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Лорак часто становится предметом насмешек и критики из-за сценических образов. Поклонники также высказывают свое недовольство ее стилем в повседневной жизни.

Недавно ее обвинили в плагиате из-за наряда в виде египетской цариці, ведь подобное уже использовала Ольга Бузова. Также пользователи говорили, что она набрала лишний вес, когда певица нарядилась в облегающий наряд.

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