"Сколько нежности": Потап и Каменских взбудоражили сеть яркими снимками из медового месяца

Поп-дива Настя Каменских (NK) порадовала поклонников нежным снимком из медового месяца в Турции с Алексеем Потапенко (Потап), за которого она вышла замуж.
Соответствующее фото с курорта она опубликовала на своей странице в Instagram, вызвав бурю эмоций среди фолловеров.
Счастливая парочка позировала на природе с вином, нежно обнимаясь на камеру. Снимок получился ярким и милым, из-за чего поклонники даже их назвали лучшей парой. Сам Потап тоже порадовал пользователей фотографией из этой серии.
"В голове и сердце только радость и счастье, пытаюсь работать, но совершенно не получается – не хочу, живу, смеюсь, люблю", – признался Потап.
"Если будет номинация лучшая пара года – вы в ней первые", "Мимими", "Какие же вы классные", "Сколько же нежности", "Прекрасная пара", "Невероятные", – прокомментировали поклонники.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети давно ходили слухи, что между Потапом и Настей Каменских есть роман. В октябре 2017 года они сообщили, что ставят совместную деятельность на паузу.
В сентябре 2018 года артисты одновременно похвастались фото с Майами, а в августе отправились вместе в отпуск в Италию. Каменских периодически появлялась на публике с кольцом, которое напоминало обручальное.
А 17 января Потап и Настя вновь показали совместное фото за границей, породив новые слухи об отношениях. Также Каменских представляла снимки, на которых поклонники видели признаки беременности.
До последнего пара скрывала свои отношения от публики. Историю их любви читайте по этой ссылке.
23 мая состоялась долгожданная свадьба Каменских и Потапенко, на которой присутствовало больше сотни гостей и знаменитостей.
Через день парочка отправилась в медовый месяц на самолете, который Потап подарил жене на свадьбу.
Подробнее о том, во сколько обошелся их звездный отпуск, читайте здесь.
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