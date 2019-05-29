"Сколько нежности": Потап и Каменских взбудоражили сеть яркими снимками из медового месяца

Поп-дива Настя Каменских (NK) порадовала поклонников нежным снимком из медового месяца в Турции с Алексеем Потапенко (Потап), за которого она вышла замуж.

Соответствующее фото с курорта она опубликовала на своей странице в Instagram, вызвав бурю эмоций среди фолловеров.

Счастливая парочка позировала на природе с вином, нежно обнимаясь на камеру. Снимок получился ярким и милым, из-за чего поклонники даже их назвали лучшей парой. Сам Потап тоже порадовал пользователей фотографией из этой серии.

"В голове и сердце только радость и счастье, пытаюсь работать, но совершенно не получается – не хочу, живу, смеюсь, люблю", – признался Потап.

"Если будет номинация лучшая пара года – вы в ней первые", "Мимими", "Какие же вы классные", "Сколько же нежности", "Прекрасная пара", "Невероятные", – прокомментировали поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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