"Сколько можно врать?!" Любимый актер Путина высказался о пьяной выходке в Крыму

Скандальный российский артист, любимый актер президента РФ Владимира Путина Алексей Панин высказался о пьяном дебоше, который он накануне устроил в оккупированном Крыму.

Так, Панин спровоцировал скандал на борту самолета "Симферополь - Москва". Очевидцы рассказали, что в актер был пьян, отказывался выполнять указания бортпроводников и вел себя очень вызывающе, из-за чего его высадили правоохранители. Сам же артист отрицает свою вину и попросил людей прекратить врать, пишет "Комсомольская правда".

"СМИ опять устроили шумиху… Пожалуйста, умоляю, отстаньте уже от нас, мы никакого дебоша не устраивали, мы не полетели по своим причинам. Сколько можно врать людям? Что вы делаете? Высасываете из пальца? Бурю в стакане устраиваете! Мы просто не полетели, мы остались в Симферополе, у нас есть свои причины. Нюся (дочка Панина - Ред.) не видела Симферополь", - объяснил актер.

Алексей Панин ProUA.com.ua

В аэропорту Симферополя подтвердили, что рейс, на котором должен был улететь Алексей Панин, задержали на два часа, в том числе потому, что актер решил сойти на землю и остаться в Крыму. При этом утверждается, что он был совершенно трезвым.

По мнению скандальной звезды, самолет был неисправен, поэтому он вместе с дочерью сошел с него и остался в крымской столице. В аэропорту подчеркнули, что сойти с рейса может каждый. Для этого вызывают правоохранителей, достают багаж и выдают пассажиру.

Отметим, актер отдыхал со своей дочерью на Южном берегу Крыма, откуда выкладывал в сеть фото, на которых он изображен полностью голым.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео инцидента с Алексеем Паниным. На опубликованных кадрах к актеру подходят сотрудники полиции и о чем-то с ним говорят. После этого Панин выходит из самолета.