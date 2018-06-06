"Скандалы, слезы, секс": Новый канал снимает реалити о бывших

На Новом канале стартовала съемка нового реалити с участием пар, которые были длительное время в отношениях, но не сумели их сохранить. Ведущим телешоу станет известный шоумен Александр Педан.

Телевизионная энциклопедия отношений – так закулисно называют новый проект "Эксы". Герои – десять молодых пар, которые когда-то пылко любили друг друга, жили вместе, некоторые были в шаге от свадьбе. Сейчас они – "эксы", которые продолжают видеться, общаться и даже время от времени заниматься сексом, сообщила пресс-служба Нового канала.

Проект "Эксы" Пресс-служба Нового канала

"Бывшие делятся на две категории: те, кто вспоминают прошлые отношения с улыбкой, и те, кто начинает при этом злиться и жаловаться. Мы решили помочь таким парам все выяснить и, если есть шанс - восстановить их чувства. Так возник проект "Эксы". У бывших влюбленных есть только два варианта: попрощаться навсегда или найти взаимопонимание. Выяснять это "эксы" будут самыми разнообразными способами", – поделилась руководитель творческого объединения Нового канала Лора Мальцева.

"Мы испытаем их отношения в зависимости от проблем, существующих в паре. Кто-то впервые в жизни подарит любимой цветы, кто-то со слезами будет просить прощения. Кому-то придется копаться в грязи со свиньями, а кому-то стирать ладони в кровь. И даже когда, по мнению наших героев, все станет понятно, их продолжат проверять на прочность", - добавила Лора.

Александр Педан Пресс-служба Нового канала

Каждую неделю какая-то из пар будет покидать реалити. И только и одна, которая справится совсеми заданиями и останется вместе, получит вознаграждение. Помогать "Эксам" разбираться в их отношениях будет Александр Педан. А его соведущей станет психолог Вера Романова.

"Этот проект не похож на другие, он не о конфетно-букетном периоде. Он об отношениях, с которыми не знаешь что делать – закончить их или восстановить", - отметил Педан.

Отметим, премьера запланирована на осень.

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