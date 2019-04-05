Скандалы, истерики и неожиданная развязка: как прошел пятый выпуск "Холостяк-9"

В пятом выпуске романтического шоу "Холостяк-9" произошло много событий, среди которых были истерики, конфликты и неожиданная развязка.

OBOZREVATEL внимательно следил за развитиями событий и по порядку расскажет, как все было, а также о самом насыщенном выпуске на свидания.

Групповое свидание в студенческом формате

Никита пригласил Дашу, Олю, Вику и Софию на необычное свидание – в университет. Даша призналась, что после школы пошла работать, за неделю до "Холостяка" подала документы. Ее приняли.

"Сейчас мне бы хотелось просто с тобой уехать с этого свидания на индивидуальное. Я чувствую себя неловко, потому что у меня не было студенческих моментов. Я вообще не жалею. Мне нравится работать и не зависеть ни от кого. Пока сверстники сидят на шеях у родителей, я этого не делаю", – призналась она наедине.

Даша рассказала, что до последнего момента не хотела учиться. Но диплом поможет ей "встать на ноги". Она рассказала, что на работе есть благотворительный проект, где помогают девушкам, которые попали под насилие. Она преподает им, как делать стрижки, укладки и окрашивание. Однако участвует в программе всего месяц, когда как она длится семь. И все из-за отсутствия диплома.

После своего рассказа Даша не поинтересовалась о жизни Никиты, что ему совсем не понравилось.

В зале Оля выдала Вику, которая умеет читать рэп. Разговор зашел о посвящениях на первом курсе, из-за чего и всплыла эта тема. Никите пришлось упрашивать девушку зачитать, но она всячески отказывалась, оправдываясь, что ничего не помнит. Но позже Вика все-таки решилась и прочитала несколько дерзких предложений.

На личной беседе Никита признался, что очень удивлен таким открытием. Однако Вика рассказала, что уже давно ничего не пишет.

"Я перестала писать стихи где-то в 20-21. Очень много всего навалилось. Мне перестала быть интересной моя профессия, на которую учусь. Первое образование – инженерное. Я подумала, что это не мое. Дела не клеились с молодым человеком. Я психанула и уехала в Китай на полгода", – рассказала она.

Никите понравилось, что узнает Вику постоянно с новой стороны. За кадром девушка призналась, что между ними не пробегают "чертята, не похоже, что люди хотят друг друга".

Оля рассказала, что была отличницей, но с физкультурой не складывалось. Она начала заниматься боксом, чтобы стать сильнее и выносливее. Как выяснилось, это общая черта с Никитой.

София была очень молчалива и не поддерживала разговор. Для Никиты было это странно, потому он позвал ее на разговор.

"У меня двоякие эмоции. Атмосфера непривычная. Мы не вдвоем, здесь пусто. Я себя чувствую, как на знакомстве с родителями. Это было единственное место, куда я прошла на бюджет. Позже я поступила на второе образование. Учусь на двух специальностях. Мне стыдно говорить, что это мешает мне найти работу. Я считаю, что работать должны оба. Я не хочу быть содержанкой. Я не хочу здесь находиться. Мне стыдно об этом рассказывать", – призналась она.

Никиту очень растрогала ее откровенность. В коридоре они долго обнимались и целовались, но пришлось вернуться к остальным.

Добрынин показал девушкам на большом экране фильм-воспоминание о себе: детские и студенческие фотографии. После этого он решил посмотреть и на снимки девушек. Но не все отнеслись к этому с восторгом.

Истерика Оли и гнев Никиты

Девушка устроила настоящее представление на групповом свидании, после чего собралась уйти. Она попросила пропустить ее очередь, потому что в студенческие годы не считала себя красивой. Она была отличницей. Девушки не узнали фотографии Оли.

На индивидуальной беседе участница призналась, что ей стыдно за прошлую жизнь и внешность. Никита привел ее в спортзал, где лежали перчатки для бокса. Но она захотела поговорить. Девушке не понравилось, что нежные объятия не дошли до поцелуев, потому она решила высказать Добрынину свое недовольство.

"Мне кое-что очень не понравилось на церемонии вручения роз. Я оборонялась перед девочками, пока у меня был телефон. Ты же при всех его у меня забрал. У тебя была возможность сказать, что ты принял такое решение. Я не хочу себя чувствовать настолько неуверенно", – сказала она.

На вопросы Никиты объясниться, что ей конкретно не нравится, она заявила, что хочет от него более мягкого отношения по отношению к ней.

"Ты посмотришь потом и удивишься, когда увидишь эфир. Было сложно выстоять, ничего не рассказать, не отреагировать на обвинения. Я ожидала, что ты зайдешь и скажешь: "мне так жаль, что так сложилось". Ты очень упертый", – сказала Оля.

Никиту разозлили претензии Оли. Он прямо сказал, что ему не за что перед ней извиняться. Более того, главному герою не нравится, когда им пытаются манипулировать и указывают, что нужно делать. Его раздражала интрига, которую строила девушка, ведь она перестала отвечать на вопросы. В итоге вышла из зала.

"Бред какой-то. Я это расцениваю, как манипуляцию мной. Тему нужно закрыть", – сказал Никита и пошел за ней, чтобы все же получить объяснения. Девушка сама провоцировала его быть с ней жестким, к тому же, Добрынин не хочет превращать отношения в постоянные разборки.

Оле не понравилось, что Никита дал розу Софии и не выделил ее. На это она скинула его пиджак и попыталась выйти из зала.

"Куда ты ушла? Оля, вернись сюда! Зачем ты это разыгрываешь? Ты ответишь? У тебя будет время подумать, до встречи. Это напоминает фарс", – разозлился Никита и покинул свидание.

На это Оля вышла из комнаты: "Все, я не хочу никакого времени на "подумать". Я хочу свои вещи и домой", – сказала она. Но в итоге по возвращению домой начала рассказывать, что ей понравилась реакция Никиты на истерику.

Свидание с Мариной, Наташей и Юлей на паркете

Никита пригласил девушек танцевать сальсу, потому что в обращении они рассказали о своей мечте. Наташа первая вызвалась, но у нее ничего не получалось. Девушки даже прозвали ее бревном. Юлия держала себя сдержанно, а Марине все далось моментально.

После долгих стараний Наташа растерла себе ноги до крови. Она продолжала сквозь боль танцевать и пытаться понравиться Никите.

На индивидуальном разговоре Юля призналась, что в предыдущие разы не раскрывалась перед Добрыниным из-за прошлых отношений. Она пять лет прожила с мужчиной. Он был боксером, покинул спорт и не хотел ничего делать, только "тащить на дно".

"Боюсь показать чувства. Ты открываешься человеку, потому не получаешь то, на что надеялся. Нужно общаться", – пришла она к выводу.

Наташа в очередной раз хотела проявить заботу и показать, как она может угодить Никите. Это ему не понравилось, потому что у девушки есть тенденция делать что-то ради мужчины наперекор себе.

Марина удивила Добрынина переменами. Она стала раскрепощенной, показала себя с другой стороны. Им было легко общаться вместе. Розу Никита подарил Наташе.

Свидание с Элизабет и Диной впервые за сезон завершился уходом одной из девушек

Никита пригласил участниц приготовить телячьи мозги под соусом из раков. Девушки были удивлены, а Дина практически сразу предупредила, что не любит готовить. Вид живых раков перепугал ее до дрожи в руках. В итоге ужин получился вкусным и девушки даже признались, что на вкус мозги, как очень нежный мус.

Дина так и не смогла раскрыться на индивидуальном общении перед Никитой, из-за чего у него появилось впечатление, что дружба более вероятна, чем любовь. Все свидание девушка очень переживала, ведь эта встреча была на вылет. Она призналась, что так и не раскрылась перед Никитой, они не узнали друг друга. При этом участница не хотела быть навязчивой. Добрынин заявил, что это скорее оправдание.

После этого он вызвал на разговор Элизабет за чашечкой кофе. Он заметил, что девушка изменилась в характере: стала более общительной, смелой и даже дерзкой. Она призналась, что стеснялась на индивидуальном свидании и поняла, что делала это зря. "Нужно жить и наслаждаться каждым моментом, потому что может стать последним", – призналась она.

Никиту удивило, что он никогда не видел ее в плохом настроении. Как оказалось, она умеет выходить из себя. Однажды она била посуду и ей это понравилось. В итоге Добрынин подарил розу именно ей, а Дина покинула проект.

Свидание с Лилей

Она получила самое красивое за сезон приглашение на свидание. Никита прислал коробку-матрешку, в которой описал самые важные моменты, о которых они ранее говорили.

Он решил провести экстремальное свидание чтобы переступить совместный страх. Никита боится высоты, потому что в детстве упал с дерева. Потому он решил повести Лилию покорять скалу. Она очень перепугалась. Однако Добрынин старался всячески ее подбадривать, после чего они благополучно выбрались на вершину.

"Мне кажется, я упаду. Он переживал больше за меня, чем за себя, хотя у него не было за что ухватиться. Мне не верится просто. Это жесть! Боже, сейчас сердце выпрыгнет. Хотела бы еще попробовать, мне понравилось. С тобой не страшно", – призналась она.

Однако Никита на этом не остановился и предложил ей самостоятельно спуститься без страховку. "У меня началась паника", – рассказала Лиля. Он стоял внизу, потому девушка почти отбросила страхи и спустилась на землю. Главный герой впервые увидел, что участница очень спокойная, но с ней можно совершать безумные поступки. На пикнике у озера они разговорились о родителях. Никита потерял отца, когда был совсем маленьким. Как оказалось, у них с Лилией много общего.

Мама воспитывала их с сестрой и была достаточно жесткой. Если девочки падали на прогулке, они не плакали, чтобы та не увидела этого. Никите понравилось, что их столько объединяет, они понимают друг друга и могут спокойно сидеть вместе и даже не говорить. Он вручил ей розу.

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