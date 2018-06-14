Скандальный российский актер решил отказаться от гражданства Украины

Известный своим скандальным имиджем российский актер и шоумен Никита Джигурда, который родился в Киеве и по-прежнему является гражданином Украины, намерен отказаться от украинского паспорта, чтобы принять участие в выборах мэра Москвы.

Как сообщает НСН, именно двойное гражданство не позволило артисту ранее зарегистрироваться в качестве кандидата на пост.

"Сейчас идут разбирательства по этому поводу. До конца недели решают этот вопрос. Дело в том, что упрощенная схема - и я почетный гражданин России. Там как раз вокруг отказа от гражданства идет разговор. До 3 июля есть время", - рассказал журналистам Джигурда.

При этом артист вспомнил и тот нюанс, что некоторое время назад его имя внесли в базу преступников украинского добровольческого центра "Миротворец" из-за поддержки террористов самопровозглашенных "ДНР". Помимо этого, как отметил артист, в Киеве еще и "сажают героев".

"Я в базе "Миротворца", я все равно не могу появиться в Украине, Киеве при этой власти, потому что если они даже героев Украины в лице Савченко сажают. Я внесен в базу за поддержку Донецка. Я помню, что в 2014 году я поддержал парад Победы 9 мая, когда нацисты угрожали повторить Одессу. Потом гражданство получал в ДНР..." - добавил он.

Выборы мэра Москвы запланированы на 9 сентября 2018 года.

В Украине по-прежнему проживают два родных брата Никиты Джигурды, старший Сергей (актер, певец, поэт) и младший Руслан (певец).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, сын скандального Никиты Джигурды хотел покончить с собой.