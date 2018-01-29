Скандальный развод Джигарханяна: актера уличили в глобальном обмане

Развод известного советского режиссера и актера Армена Джигарханяна с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, который длится уже несколько месяцев и накануне был признан недействительным, вновь вызвал к себе внимание со стороны общественности. Артиста, который ранее находился в роли жертвы, уличили в глобальном обмане.

Об этом пишет издание Дни.Ру.

Российская журналистка Татьяна Хорошилова, которая якобы проводила собственное расследование в деле о скандальном разводе Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской, выяснила, что разборки пары, скорее всего, разворачивались по заранее спланированному сценарию.

Армен Джигарханян Рамблер

"Дело не в том, что 60-летний крашеный дедушка, хоть и выглядит хуже 80-летнего Джигарханяна, но при этом – крупная рыбка. Это вице-президент медиакомпании, которая снимает несколько мегапопулярныx передач: "Спокойной ночи, малыши!", "Пока все дома", он спонсор "Русского силуэта". Также компания Митрошенкова производит – сюрприз! – и "Прямой эфир"(с Малаховым), и "Пусть говорят" (теперь без Малахова). То есть передачи, которые уже несколько месяцев спорят друг с другом о том, кто прав – Джигарханян или Романовская", – заявила Хорошилова.

По мнению журналистки, прославленный Джигарханян и его молодая супруга на протяжении нескольких месяцев занимаются глобальным обманом под эгидой российского телевидения. Их целью, вероятно, является желание просто заработать на "шумихе".

"Все, что мы наблюдаем последние несколько месяцев, – сценарий, расписанный в кабинете этого товарища (Митрошенкова. - Ред.). Теперь понятно, почему переметнулась Мазур (юрист, ранее защищавшая интересы Виталины. - Ред), почему диктор Мягченков в понедельник в "Пусть говорят" наезжает на Рудинштейна, а во вторник у Малахова его поддерживает. То есть это абсолютно проплаченная история наподобие Шурыгиной. Вопрос в том, к какой цели идут авторы?" – остро отметила Татьяна.

В заключение журналистка привела несколько своих вариантов ответов на заданный выше вопрос: "1 – армянская мафия купила Митрошенкова; 2 - Митрошенков купил армянскую мафию; 3 – Виталина в доле с Митрошенковым; 4 – Митрошенков платит Виталине; 5 – все платят Джигарханяну и другое".

Как сообщал "Обозреватель", бывшую жену легендарного актера Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую ранее заподозрили в романтических отношениях с российским медиамагнатом Александром Митрошенковым.