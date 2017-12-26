Скандальный проект покинули главный продюсер и ведущая: названа причина

Скандальный российский телепроект "Дом-2" покинули главный продюсер Алексей Михайловский и ведущая Катя Жужа.

Об этом передает Telegram-канал Super.

Существуют две версии ухода Михайловского из скандального шоу. Первую сотрудникам официально озвучили на внеплановом совещании: Алексей ушел сам. Мол, продюсер устал за 13 лет создавать это шоу.

Алексей Михайловский Вокруг ТВ

По второй версии, которой придерживаются сами работники, Михайловского "настигла карма". Теперь его "сливают" точно так же, как он делал это три года назад. Тогда своего детища лишился автор шоу Валерий Комиссаров. Комиссарову принадлежала старая съёмочная площадка и здание, где располагались городские квартиры. А отношения Валерия с телеканалом ТНТ прочно скреплял договор на десять лет трансляции шоу. Именно по истечении контракта, по словам источников Super, втайне от Комиссарова была построена новая поляна и городские квартиры, куда перевезли всех участников, а с самим Комиссаровым договор о вещании просто не продлили.

Ведущая Катя Жужа свой уход из шоу объяснила тем, что хочет больше времени уделять семье.

Катя Жужа Instagram @katyajuja555

"Я столько проработала на "Доме-2", что он уже стал для меня родным, но надо идти дальше. Эта работа отнимала у меня много времени из-за поездок на Сейшелы. У меня есть дочка, появился серьезный мужчина. Неделю назад он сказал: "Все, хватит! Налеталась! Проводи время с семьей, а не на работе". Любая женщина меня поймет - я выбрала любовь", - рассказала она.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в России похоронили трагично скончавшуюся звезду "Дома-2" Марию Политову.