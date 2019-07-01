Скандальные "Сваты" вернулись в Украину: как изменились актеры

В понедельник, 1 июля, на украинском телеканале 1+1 стартует показ ранее запрещенного в стране скандального сериала "Сваты" производства студии "Квартал 95" (ООО "Кварталкино").

На экранах покажут шестой сезон картины, который был снят в 2013 году и насчитывает 16 эпизодов. В 2014 году "Квартал" анонсировал съемки следующего, 7 сезона, однако они были отложены из-за событий в Украине, а также дальнейшего интервью исполнителя главной роли в сериале Федора Добронравова, в котором он выразил поддержку аннексии Крыма Россией.

Первый сезон "Сватов" вышел на экраны в декабре 2008 года. С того момента прошло более 10 лет. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как изменились актеры скандальной ленты с момента выхода сериала.

"Сваты" Tv.ua

"Сваты" – известный юмористический сериал телеканала 1+1, его главными героями являются 2 семьи: Будько и Ковалевы. Они кардинально разные: чета Будько – сельские провинциалы, Ковалевы – городские интеллигенты. Судьба сводит их вместе, когда их дети, которые поженились без их согласия, оставляют им на попечение дочку Женю. Каждая семья, конечно же, борется за ее внимание, желая приобщить к своему пониманию мира. А оно у семей заметно отличается.

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Сюжет шестого сезона сериала "Сваты" построен на событиях спустя 8 лет после знакомства семей Будько и Ковалевых. За этот период в жизни сватов многое изменилось. Внучка Женя выросла и перестала быть готом – теперь ее интересуют парни. Но почему-то они почти не обращают на Женю внимания, из-за чего она плачет в подушку по ночам.

В самом начале сезона Иван Будько (персонаж скандального актера Федора Добронравова) решает заняться цветочным бизнесом. При этом в свою авантюру он втягивает всех своих родственников.

Иван Будько (актер Федор Добронравов)

Юрий Ковалев (актер Анатолий Васильев)

Ольга Ковалева (актриса Людмила Артемьева)

Валентина Будько (актриса Татьяна Кравченко) 7days.ru

Внучка Женя Ковалева (актриса Ульяна Эндерс, снималась до 2 сезона) KP. UA

Внучка Женя Ковалева (актриса София Стеценко, снималась с 3 по 4 сезон) KP. UA

Внучка Женя Ковалева (актриса Анна Кошмал, снималась с 5 сезона) KP. UA

Вика Ковалева (актриса Анна Полищук ) KP. UA

Никита Ковалев (актер Константин Чернокрылюк) KP. UA

Напомним, 27 марта 2019 года Окружной административный суд города Киева удовлетворил иск ООО "ТРК "Студия 1+1" и ООО "Киноквартал", назвав противоправными действия Госкино, Минкульта и СБУ относительно запрета показа сериала "Сваты". Этим самым он фактически разрешил транслировать сериал на украинских телеканалах.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

В ноябре 2017 Минкульт Украины внес фильмы и сериалы с участием Федора Добронравова (в "Сватах" он исполняет одну из главных ролей. – Ред.) в "черный список", СБУ запретила актеру въезд в Украину сроком на три года.

В комментарии для OBOZREVATEL директор по развитию студии "Квартал 95" Ирина Победоносцева также сообщила, что сериал "Сваты" вернется на украинские телеканалы после вступления в законную силу решения Окружного административного суда.

Вместе с отменой запрета на показ "Сватов" в Украине суд также разрешил скандальному Добронравову въезд в Украину.

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