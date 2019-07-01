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Скандальные "Сваты" вернулись в Украину: как изменились актеры

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В понедельник, 1 июля, на украинском телеканале 1+1 стартует показ ранее запрещенного в стране скандального сериала "Сваты" производства студии "Квартал 95" (ООО "Кварталкино").

На экранах покажут шестой сезон картины, который был снят в 2013 году и насчитывает 16 эпизодов. В 2014 году "Квартал" анонсировал съемки следующего, 7 сезона, однако они были отложены из-за событий в Украине, а также дальнейшего интервью исполнителя главной роли в сериале Федора Добронравова, в котором он выразил поддержку аннексии Крыма Россией.

Первый сезон "Сватов" вышел на экраны в декабре 2008 года. С того момента прошло более 10 лет. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как изменились актеры скандальной ленты с момента выхода сериала.

"Сваты"

Tv.ua

"Сваты" – известный юмористический сериал телеканала 1+1, его главными героями являются 2 семьи: Будько и Ковалевы. Они кардинально разные: чета Будько – сельские провинциалы, Ковалевы – городские интеллигенты. Судьба сводит их вместе, когда их дети, которые поженились без их согласия, оставляют им на попечение дочку Женю. Каждая семья, конечно же, борется за ее внимание, желая приобщить к своему пониманию мира. А оно у семей заметно отличается.

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Сюжет шестого сезона сериала "Сваты" построен на событиях спустя 8 лет после знакомства семей Будько и Ковалевых. За этот период в жизни сватов многое изменилось. Внучка Женя выросла и перестала быть готом – теперь ее интересуют парни. Но почему-то они почти не обращают на Женю внимания, из-за чего она плачет в подушку по ночам.

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В самом начале сезона Иван Будько (персонаж скандального актера Федора Добронравова) решает заняться цветочным бизнесом. При этом в свою авантюру он втягивает всех своих родственников.

Иван Будько (актер Федор Добронравов)

Иван Будько (актер Федор Добронравов)

Юрий Ковалев (актер Анатолий Васильев)

Юрий Ковалев (актер Анатолий Васильев)

Ольга Ковалева (актриса Людмила Артемьева)

Ольга Ковалева (актриса Людмила Артемьева)

Валентина Будько (актриса Татьяна Кравченко)

Валентина Будько (актриса Татьяна Кравченко)

7days.ru

Внучка Женя Ковалева (актриса Ульяна Эндерс, снималась до 2 сезона)

Внучка Женя Ковалева (актриса Ульяна Эндерс, снималась до 2 сезона)

KP. UA

Внучка Женя Ковалева (актриса София Стеценко, снималась с 3 по 4 сезон)

Внучка Женя Ковалева (актриса София Стеценко, снималась с 3 по 4 сезон)

KP. UA

Внучка Женя Ковалева (актриса Анна Кошмал, снималась с 5 сезона)

Внучка Женя Ковалева (актриса Анна Кошмал, снималась с 5 сезона)

KP. UA

Вика Ковалева (актриса Анна Полищук )

Вика Ковалева (актриса Анна Полищук )

KP. UA

Никита Ковалев (актер Константин Чернокрылюк)

Никита Ковалев (актер Константин Чернокрылюк)

KP. UA

Напомним, 27 марта 2019 года Окружной административный суд города Киева удовлетворил иск ООО "ТРК "Студия 1+1" и ООО "Киноквартал", назвав противоправными действия Госкино, Минкульта и СБУ относительно запрета показа сериала "Сваты". Этим самым он фактически разрешил транслировать сериал на украинских телеканалах.

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Тема
Запрет сериала "Сваты" в Украине
Персоны
Федор Добронравовстудия "95 квартал"
Теги
95 КварталСваты
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Галич Станіслав
Галич Станіслав
Хай живе український суд, найбільш гуманний суд в світі!!!
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Grich Lara
Grich Lara
Це,що б не забували, що кожен українець має стати малоросом,як що ні, то Зе не зможе виконати своїх обіцянок,хоча він українцям і так нічого не обіцяв, але в його прихильників і без цього ейфорія,це як комусь середній палець показати,а він раз і влюбився, що ж любов буває зла
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Filipyuk Sergei
Filipyuk Sergei
А нахуя вони повернулися?Їх хтось чекав?
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