Скандальную звезду ''Кривого зеркала'' похоронили в Узбекистане: фото и видео

В Ташкенте (Узбекистан) скончался участник юмористической телеперадачи "Кривое зеркало" Обид Асомов. Звезду похоронили днем 15 декабря на местном кладбище "Камолон".

Прощание состоялось в одной из мечетей Ташкента. Проводить артиста в последний путь собрались сотни поклонников, пишет Sputnik. Снимки и видео с прощальной церемонии также опубликовали в сети (чтобы посмотреть, доскрольте новость до конца).

На похоронах Асомова присутствовали родственники, коллеги, среди которых известные узбекские актеры и музыканты, представители творческой интеллигенции, а также сотни жителей Ташкента.

Sputnik

Асомова похоронили рядом с могилами его близких – родителей и старшего брата.

Напомним, заслуженный артист Узбекистана, скандальный участник "Кривого зеркала" и "Аншлага" Обид Асомов скончался в пятницу, 14 декабря, в больнице Ташкента. Многочисленные друзья юмориста выразили соболезнования его семье и поклонникам.

Озодлик

Озодлик

Озодлик

Озодлик

Sputnik

Обид Асомов – русский и узбекский актер-комик, родился в 1963 году в Ташкенте. ПОмимо участия в популярных юмористических передачах, он также снимался в фильмах "По закону джунглей", "Горе-злосчастье" и других. Был женат, имел четверых детей.

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