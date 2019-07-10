По-богатому: скандальная Логунова за пультом отожгла на яхтовой вечеринке

Новые модели яхт премиальных брендов презентовали во вторник 9 июля на набережной одного из элитных загородных ресторанов на шоу “GRAND YACHT SHOW”.
Гостями мероприятия стали экс-футболист Александр Шовковский, пловчиха Яна Клочкова, модельеры Юлия Айсина и Серж Смолин, актер Дмитрий Ступка. За диджейским пультом отжигала скандальная телеведущая Полина Логунова.
Яна Клочкова
Предоставлены “PR Batteries”
Гранд-яхт шоу
Предоставлены “PR Batteries”
Александр Шовковский
Предоставлены “PR Batteries”
Серж Смолин
Предоставлены “PR Batteries”
Полина Логунова
Предоставлены “PR Batteries”
Полина Логунова
Предоставлены “PR Batteries”
Гранд-яхт шоу
Предоставлены “PR Batteries”
Гранд-яхт шоу
Предоставлены “PR Batteries”
Гранд-яхт шоу
Предоставлены “PR Batteries”
Гранд-яхт шоу
Предоставлены “PR Batteries”
Во время вечеринки украинские художники рисовали картины яхт, а в конце вечера гостям показали круизную коллекцию новых купальников. Моделей к показу подвезли на яхтах, после чего они дефилировали по набережной ресторана. При том, что температура воздуха в этот вечер становила не более 17-ти градусов тепла.
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