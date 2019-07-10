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По-богатому: скандальная Логунова за пультом отожгла на яхтовой вечеринке

1.3т Читать материал на украинском

Новые модели яхт премиальных брендов презентовали во вторник 9 июля на набережной одного из элитных загородных ресторанов на шоу “GRAND YACHT SHOW”.

Гостями мероприятия стали экс-футболист Александр Шовковский, пловчиха Яна Клочкова, модельеры Юлия Айсина и Серж Смолин, актер Дмитрий Ступка. За диджейским пультом отжигала скандальная телеведущая Полина Логунова.

Яна Клочкова

Яна Клочкова

Предоставлены “PR Batteries”

Гранд-яхт шоу

Гранд-яхт шоу

Предоставлены “PR Batteries”

Александр Шовковский

Александр Шовковский

Предоставлены “PR Batteries”

Серж Смолин

Серж Смолин

Предоставлены “PR Batteries”

Полина Логунова

Полина Логунова

Предоставлены “PR Batteries”

Полина Логунова

Полина Логунова

Предоставлены “PR Batteries”

Гранд-яхт шоу

Гранд-яхт шоу

Предоставлены “PR Batteries”

Гранд-яхт шоу

Гранд-яхт шоу

Предоставлены “PR Batteries”

Гранд-яхт шоу

Гранд-яхт шоу

Предоставлены “PR Batteries”

Гранд-яхт шоу

Гранд-яхт шоу

Предоставлены “PR Batteries”

Во время вечеринки украинские художники рисовали картины яхт, а в конце вечера гостям показали круизную коллекцию новых купальников. Моделей к показу подвезли на яхтах, после чего они дефилировали по набережной ресторана. При том, что температура воздуха в этот вечер становила не более 17-ти градусов тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, Логунова и Луценко поделились секретами воспитания детей.

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Персоны
Полина Логунова Александр Шовковский Яна Клочкова
Место
Украина Киев
Теги
шоу шоу-бизнес
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