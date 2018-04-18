Скандал вокруг "Холостяка": журналистку уволили за оскорбление участниц шоу

Вокруг издания The Daily Mail разгорелся скандал из-за популярного реалити-шоу "Холостяк".

Журналистка австралийского подразделения издания назвала участниц "пресными курицами", которые принимают участие в шоу только для того, чтобы раскрутить свой профиль в Instagram и рекламировать там средства для отбеливания зубов и ненужные косметологические процедуры. О разгоревшемся впоследствии скандале пишет BuzzFeed.

Оскорбляющий героинь проекта абзац материала вскоре был удален из сети, однако на него успели обратить внимание поклонники шоу и сами обиженные участницы. Они начали возмущаться по поводу материала и вынудили редакцию признать, что нельзя использовать такие формулировки касательно героинь реалити.

The Daily Mail не только принесло извинения читателям и участникам проекта, но и уволило журналистку, написавшую скандальный материал.

К слову, после этого сообщения многие читатели переметнулись на сторону журналистки, сожалея, что The Daily Mail принял именно такое решение. Некоторые специалисты даже пришли к выводу, что допущенная ошибка – следствие перегруженности журналистов и что ответственность, скорее, лежит на редакторах, пропустивших данный материал на сайт.

В то же время одна из участниц австралийского "Холостяка" поспешила сообщить, что уже общается с юристами по поводу оскорбительного материала. Особенно девушку обидел тот факт, что "пресные курицы" и далее последовавшие суждения подавались в материале не как частное мнение, а как окончательный факт.

Как сообщал "Обозреватель", ранее украинский Холостяк Рожден Ануси рассказал о сложностях из-за проекта.