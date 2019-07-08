Скандал с Пугачевой в России вышел на новый уровень: примадонна впервые отреагировала

Скандал, который развернулся из-за выезда машины российской примадонны Аллы Пугачевой наи перрон вокзала, вышел на новый уровень. Из-за того, что РЖД грозились уволить сотрудников, которые в тот момент были при исполнении, артистке пришлось лично заступиться за работников вокзала.

Ранее сообщалось о намерениях уволить начальника Рижского вокзала, позже выяснилось, что в итоге работу потеряла дежурная по перрону. Российский музыкант и продюссер Андрей Разин рассказал на личной странице в Instagram, что Пугачева лично созванивалась с директором Железнодорожных вокзалов РЖД.

Алла Пугачева АиФ

"По моим сведениям, избежать увольнения сотрудники Рижского вокзала смогли только, благодаря звонку Аллы Борисовны и.о. директора Железнодорожных вокзалов РЖД Кравцову Константину Константиновичу. Лично я считаю, что Пугачева поступила по-человечески, правильно", – указал Разин.

Пользователи поддержали позицию Разина, отметив, что примадонна таким образом продемонстрировала свою доброту и простоту. Также они добавили, что другие звезды России, к примеру Филипп Киркоров, вероятнее всего, не сделали бы подобного.

"Конечно она правильно поступила, что позвонила. Какой-нибудь Киркоров даже бы наверное и не "почесался", – написали поклонники примадонны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Алла Пугачева спровоцировала скандал из-за того, что проехалась на машине по перрону Рижского вокзала в Москве.

Примадонна подъехала прямо к вагону на лимузине, из-за чего на нее полилась рекой критика пользователей. Пугачеву обвинили в "барских замашках" и сравнили с Путиным.

Позже появились слухи, что сотрудника вокзала, который допустил поездку по перрону (что запрещено правилами), должны уволить. Однако в РЖД опровергли данные об увольнении начальника Рижского вокзала.

Скандал широко распространился на просторах интернета, за Пугачеву начали массово заступаться коллеги по цеху, призвав общество прекратить нападки на примадонну.

Позже конфликт вышел на новый уровень – на звезду пожаловались в ГИБДД с требованием провести проверку и возбудить уголовное дело об административном нарушении.

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