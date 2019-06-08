Скандал с дочерью Алсу: стало известно о судьбе "Голос. Дети" в России

Российское шоу "Голос. Дети" после скандала с победой дочери Алсу Микеллой Абрамовой с накруткой голосов все равно продолжит свое существование.

Такое заявление сделал генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст в комментарии "РИА Новости", ответив на вопрос, что ждет проект.

"Конечно, будет новый сезон", — сказал он. В частности, следующий выпуск проекта состоится весной 2020 года.

Алсу с дочерью Микеллой Фото: instagram/alsou_a

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Талантливые дети для участия в шоу пройдут кастинг, получат шанс выступить на большой сцене. Кто именно сядет в кресло жюри, пока неизвестно. Украинская певица Светлана Лобода уже не будет участвовать в проекте после скандала с Абрамовой. О судьбе Пелагеи и Валерия Меладзе в шоу также пока неизвестно.

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