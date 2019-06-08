Скандал с дочерью Алсу: стало известно о судьбе "Голос. Дети" в России

Российское шоу "Голос. Дети" после скандала с победой дочери Алсу Микеллой Абрамовой с накруткой голосов все равно продолжит свое существование.
Такое заявление сделал генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст в комментарии "РИА Новости", ответив на вопрос, что ждет проект.
"Конечно, будет новый сезон", — сказал он. В частности, следующий выпуск проекта состоится весной 2020 года.
Алсу с дочерью Микеллой
Фото: instagram/alsou_a
Талантливые дети для участия в шоу пройдут кастинг, получат шанс выступить на большой сцене. Кто именно сядет в кресло жюри, пока неизвестно. Украинская певица Светлана Лобода уже не будет участвовать в проекте после скандала с Абрамовой. О судьбе Пелагеи и Валерия Меладзе в шоу также пока неизвестно.
Лобода, Меладзе и Пелагея
Вокруг ТВ
Как сообщал OBOZREVATEL:
Скандал вокруг "Голос. Дети" разгорелся после обнародования результатов голосования, согласно которым победила Микелла Абрамова. Пользователи заявили о фальсификации.
Одним из тех, кто оказался недовольным и шокированным победой Абрамовой, был супруг Пугачевой Максим Галкин. Он заявил, что после подобного не отправит своих детей на конкурсы.
На "Первом канале" заявили, что проведут проверку по факту возможной фальсификации голосов. Звезды поддержали это решение.
Позже стало известно, что скандал вышел на международный уровень – на шумиху отреагировала голландская компания Talpa Media, владеющая правами на шоу "Голос" (The Voice).
16 мая было доказано, что для Микеллы Абрамовой накрутили голоса в проекте, "Первый канал" аннулировал победу девочки.
Алсу заявила, что ее дочь и другие участники проекта оказались "втянуты в какие-то игры".
24 мая на "Первом канале" победителями шоу назначили всех финалистов, которым выдали большую премию.
Абрамова отдала миллион рублей, который выиграла на проекте, на благотворительность.
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